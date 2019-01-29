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Идет на рекорд. Экс-чиновнику Мингорисполкома запросили срок, близкий к максимальному
30.01.2019 12:56 — Новости Экономики | Tut.by
На фоне
Дело ГУПРа
Напомним, Сергею Барисевичу предъявлены обвинения по ч. 1, 2 и 3 ст. 430 (Получение взятки), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ст. 16 (Соучастие в преступлении) УК РБ.
В деле множество эпизодов. Масштабные поборы с магазинов и комбинатов школьного питания продолжались в 2013—2017 годах, до задержания Барисевича. На скамье подсудимых в этом процессе и 11 женщин. В том числе — директора Комбинатов школьного питания Фрунзенского, Партизанского, Заводского районов, завпроизводством Комбината школьного питания Ленинского района. Пять человек находятся в клетке. Выступления обвиняемых с последним словом прерывались слезами, рыданиями, причитаниями — на женщинах, носивших конверты для Барисевича, семьи, дети, пожилые родители. Все просят об одном — меру наказания выбрать, не связанную с лишением свободы. Все единодушны — система поборов сложилась до них, чтобы сохранить работу, пришлось в нее вписаться.
При этом сам экс-глава ГУПРа заявляет, что часть средств он передавал зампреду Мингорисполкома Андрею Доморацкому, который сейчас также находится в СИЗО, а в нынешнем процессе он выступал в качестве свидетеля. Доморацкий передачу ему денег подчиненным отрицал.
Дело первого зампреда Мингорисполкома
В феврале 2013 года Минский областной суд приговорил бывшего первого заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Васильева к
Дело Белкоопсоюза
Бывший председатель Белкоопсоюза Сергей Сидько в 2015 году приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сидько признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2, 3 ст. 430 УК (Неоднократное получение взяток, в том числе в крупном и особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 424 УК. Речь шла о вымогательстве взяток за предоставление объемов работ на объектах потребкооперации, а также продажу инвесторам земельных участков и объектов недвижимости. Размеры взяток достигали 500 тыс. долларов.
В августе 2018 года первый зампред правления Белкоопсоюза Дмитрий Баранов
Дело «Белнефтехима»
Бывший заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Волков в мае 2014 года
Впрочем, солидный срок Волкову скостили — в начале 2016 года он
Дело «Беллегпрома»
В июне 2016 года бывший председатель концерна «Беллегпром» Михаил Сучков признан виновным в покушении на получение крупной взятки и злоупотреблении своими должностными полномочиями (ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 430, ч. 2 ст. 424 УК Республики Беларусь). Сучков
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На фоне запрошенных минимальных сроков замминистру здравоохранения Игорю Лосицкому и главврачу 12-й стоматологической поликлиники (6 и 5 лет соответственно)...
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