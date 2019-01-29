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Идет на рекорд. Экс-чиновнику Мингорисполкома запросили срок, близкий к максимальному

30.01.2019 12:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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На фоне запрошенных минимальных сроков замминистру здравоохранения Игорю Лосицкому и главврачу 12-й стоматологической поликлиники (6 и 5 лет соответственно) озвученные гособвинителем 14 лет для экс-главы Главного управления потребительского рынка Сергей Барисевича прозвучали особенно впечатляюще. Приговор Барисевичу вынесут 18 февраля и он может стать одним из самых суровых в истории коррупционных преступлений.

Дело ГУПРа

Напомним, Сергею Барисевичу предъявлены обвинения по ч. 1, 2 и 3 ст. 430 (Получение взятки), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ст. 16 (Соучастие в преступлении) УК РБ.

В деле множество эпизодов. Масштабные поборы с магазинов и комбинатов школьного питания продолжались в 2013—2017 годах, до задержания Барисевича. На скамье подсудимых в этом процессе и 11 женщин. В том числе — директора Комбинатов школьного питания Фрунзенского, Партизанского, Заводского районов, завпроизводством Комбината школьного питания Ленинского района. Пять человек находятся в клетке. Выступления обвиняемых с последним словом прерывались слезами, рыданиями, причитаниями — на женщинах, носивших конверты для Барисевича, семьи, дети, пожилые родители. Все просят об одном — меру наказания выбрать, не связанную с лишением свободы. Все единодушны — система поборов сложилась до них, чтобы сохранить работу, пришлось в нее вписаться.

При этом сам экс-глава ГУПРа заявляет, что часть средств он передавал зампреду Мингорисполкома Андрею Доморацкому, который сейчас также находится в СИЗО, а в нынешнем процессе он выступал в качестве свидетеля. Доморацкий передачу ему денег подчиненным отрицал.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дело первого зампреда Мингорисполкома

В феврале 2013 года Минский областной суд приговорил бывшего первого заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Васильева к 14 годам в колонии усиленного режима. В деле чиновника был один эпизод. Зато какой. Васильева задержали по подозрению в вымогательстве взятки в 500 тысяч долларов у представителей европейского предприятия-инвестора за благоприятное решение вопроса, связанного с заключением инвестдоговора более чем на 30 млн долларов. Гособвинитель просил максимума по статье 430 — 15 лет, суд оказался чуть гуманнее.


Фото: svaboda.org

Дело Белкоопсоюза

Бывший председатель Белкоопсоюза Сергей Сидько в 2015 году приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сидько признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2, 3 ст. 430 УК (Неоднократное получение взяток, в том числе в крупном и особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 424 УК. Речь шла о вымогательстве взяток за предоставление объемов работ на объектах потребкооперации, а также продажу инвесторам земельных участков и объектов недвижимости. Размеры взяток достигали 500 тыс. долларов.

В августе 2018 года первый зампред правления Белкоопсоюза Дмитрий Баранов приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в получении взятки (часть 3 статьи 430 УК). Первый зампред Белкоопсоюза с сентября 2015-го по апрель 2017 года в несколько приемов получил в Минске взятку на сумму более 2,4 тысячи долларов. Деньги обвиняемый получал от доверенного лица — за принятие мер по погашению кредиторской задолженности перед частной фирмой субъектами хозяйствования, входящими в структуру Белкоопсоюза.


Дмитрий Баранов. Фото: mtk-bks.by

Дело «Белнефтехима»

Бывший заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Волков в мае 2014 года получил восемь лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере. Волков не признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, в частности, в получении взяток. Сумма, которую бывший топ-менеджер «Белнефтехима» получил в качестве взятки, 18 тысяч долларов.

Впрочем, солидный срок Волкову скостили — в начале 2016 года он был помилован, досрочно освобожден и возглавил дирекцию строящихся объектов Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.


Фото: nefterynok.info

Дело «Беллегпрома»

В июне 2016 года бывший председатель концерна «Беллегпром» Михаил Сучков признан виновным в покушении на получение крупной взятки и злоупотреблении своими должностными полномочиями (ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 430, ч. 2 ст. 424 УК Республики Беларусь). Сучков получил 10 лет лишения свободы с конфискацией. учков, еще будучи в руководителем ОАО «Сукно», пытался получить взятку от потенциальных поставщиков оборудования. Лоббирование интересов одной из фирм он оценил в миллион долларов. Тогда началась модернизация предприятий, входящих в концерн «Беллегпром». На ОАО «Сукно» должно было быть закуплено оборудование стоимостью 17 миллионов долларов. Когда Сучков стал председателем «Беллегпрома», он продолжал оказывать внимание той же фирме.


Михаил Сучков, фото: «Реальный Брест»
 
Теги: Минск
 
 
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На фоне запрошенных минимальных сроков замминистру здравоохранения Игорю Лосицкому и главврачу 12-й стоматологической поликлиники (6 и 5 лет соответственно)...
 
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