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МИД Украины отреагировал на «новый план Сайдика» по конфликту на Донбассе: Те же яйца, но в профиль

30.01.2019 13:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Новый план, который должен разрешить конфликта на Донбассе, не имеет никаких принципиальных отличий от Минских соглашений. Так министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление о создании нового плана спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе в Минске Мартина Сайдика.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По мнению Климкина, новый план — это всего лишь предложения, которые требуют дальнейшей доработки.

«Никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми еще нужно работать. По форме, только по форме, там есть определенный прогресс, поскольку очень важно, чтобы Сайдик и его коллеги поняли, что нужен международный компонент — военный и полицейский, и международная администрация. Это уже хорошо. По содержанию — это пока то же самое. Как говорится: «те же яйца, только в профиль», — цитирует Климкина «Громадське».

Глава МИД также заявил, что Украина хочет, чтобы сначала на территорию Донбасса зашел международный компонент и подготовил Донбасс к нормальным, свободным и честным выборам.

Новый план у себя в Facebook прокомментировала и первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в Гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.


Фото из фейсбука Ирины Геращенко

По ее мнению, Мартину Сайдику как представителю ОБСЕ следует сосредоточиться на прямых обязанностях координатора и приложить максимум усилий для конструктивной работы минских групп, освобождению заложников и реального прогресса в вопросах безопасности, а не печатать «мирный план для Украины» в австрийском издании. Геращенко назвала заявление дипломата самодеятельностью.

Вице-спикер Верховной рады также заметила, что предложение Сайдика, касающееся голосования за новый план парламентами Украины и России, было воспринято украинским парламентом как недипломатичное, поскольку украинский парламент является самостоятельной веткой власти и не может рассматривать вопросы иностранных дипломатов. Кроме того, одновременная ратификация документов Верховной рады Украины и Госдумы России в ближайшее время невозможна.

«До тех пор, пока русские войска не выйдут из Крыма и Донбасса прочь. Но мы и не нуждаемся в голосовании парламента другой страны по вопросам, касающимся внутренней политики и суверенитета Украины. Тем более, Госдумы страны-агрессора. От Госдумы мы требуем одного — голосования о выведении русских войск с украинских территорий, и возвращения нам Крыма и Донбасса», — заявила вице-спикер. Она также заметила, что представителям ОБСЕ следует выполнить требование украинской стороны и провести совместное заседание трехконтактной группы и гуманитарной подгруппы по вопросу освобождения заложников.

«А мирный план у нас есть. Его обнародовал президент Порошенко, и не в австрийской газете, а с трибуны ООН. Мы давно выступаем за введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. Правда, блокирует это одна страна — Россия», — написала Геращенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Во внешнеполитическом ведомстве Украины считают, что предложенный план не имеет никаких принципиальных отличий от Минских соглашений и требует доработки.
 
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