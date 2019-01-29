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Власти заплатят правозащитнику Бондаренко 7500 рублей за то, что хотели посадить его на два года
30.01.2019 14:21 — Новости Экономики | Tut.by
Правозащитник Андрей Бондаренко почти два года добивался компенсации за уголовное дело, по которому проходил обвиняемым, пока отбывал другой срок в шкловской колонии. В итоге суд Московского района Минска постановил выплатить ему 7500 рублей компенсации после того, как на стороне правозащитника выступил зампредседателя Верховного суда. Об этом
Эта история началась в августе 2014 года. Тогда Андрей Бондаренко
Когда срок истекал, могилевский следственный комитет
В деле фигурировали административные взыскания за то, что правозащитник лежал на кровати в неразрешенное время, разговаривал на прогулке и не сделал доклад, когда в камеру вошел сотрудник колонии.
Адвокат требовал оправдать Бондаренко, потому что он уже понес взыскания за все эти нарушения. Суд
Затем правозащитник стал судиться за возмещение вреда. Сначала суды (от Ленинского районного в Могилеве до Верховного) отказывадись присуждать ему компенсацию потому что не признавали, что у Бондаренко есть на это основания по ст. 460 УПК «Вред, подлежащий возмещению».
Однако Верховный суд обратил внимание, что правозащитник может пойти путем гражданского судопроизводства — напрямую обратиться в суд с иском, не доказывая перед этим, что у него есть установленные законом основания для компенсации.
Но тут минские суды — сначала Московского района, затем городской — заняли такую же позицию, что и могилевские, отказав Бондаренко возбуждать теперь уже гражданское дело.
— Мы вначале даже чуть дар речи с адвокатами не потеряли, прочитав такой ответ. — прокомментировал ситуацию Бондаренко. — Сначала нам говорят, что признавать право на возмещение вреда не нужно и достаточно просто обратиться в гражданское судопроизводство, а затем отказывают в удовлетворении исковых требований на основании того, что за нами не признано право на возмещение вреда. Нонсенс! <…> У нас тогда уже был чисто спортивный интерес, что скажет Верховный суд…
В итоге 29 августа 2018 года зампред Верховного суда принес протест на определения минских судов, указав, что они не должны были отказывать Бондаренко. В итоге, в январе 2019 года суд Московского района все-таки признал за ним право на компенсацию в размере 7500 рублей.
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Правозащитник Андрей Бондаренко почти два года добивался компенсации за уголовное дело, по которому проходил обвиняемым, пока отбывал другой срок в шкловской...
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