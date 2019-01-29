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Сколько жилья будет построено в 2019 году для многодетных?

30.01.2019 15:34 — Новости Экономики | БДГ  
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Многодетные семьи, которые стоят на очереди более одного года, получат жилье в 2019 или 2020 году.

Об этом заявил на пресс-конференции глава управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Авраменко 30 января.

По словам специалиста, в Беларуси 34 838 многодетных семей, часть из них уже строится. Руководство страны поставило задачу, чтобы в очереди они стояли не больше года. должны за два года обеспечить всех, кто стоит больше года, жильем.

«Если не расхолаживаться, есть возможности не только выполнить, но и перевыполнить этот план», - сказал он.

В 2019 году планируется построить 4 млн кв.м жилья. Из них почти четверть - для многодетных нуждающихся.

 
 
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Многодетные семьи, которые стоят на очереди более одного года, получат жилье в 2019 или 2020 году. Об этом заявил на пресс-конференции глава управления жилищной...
 
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