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«Потеряли 120 миллионов на нефтепродуктах». Беларусь и Сербия отдалились от заветного товарооборота

30.01.2019 15:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь и Сербия могут достичь взаимного товарооборота в 500 млн долларов в течение двух-трех лет. Об этом заявил посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев в беседе с журналистами и на встрече деловых кругов двух стран.


В 2017 году товарооборот Беларуси и Сербии сложился на уровне почти 240 млн долларов. Причем белорусский экспорт увеличился более чем в 3,5 раза и составил 142,9 млн долларов. Импорт из Сербии вырос на 31,4% до 96,7 млн долларов. Такой результат позволил властям двух стран заявить о возможном приросте торговли до 500 млн долларов. Однако по итогам 2018 года произошел откат.

По словам Брылева, в минувшем году товарооборот стал значительно меньше, чем мог бы быть, — около 160 млн долларов. «Думаю, что достичь товарооборота в районе 500 млн долларов реально в течение двух-трех лет, если будут реализованы все подписанные соглашения и контракты. Раньше вряд ли получится. Мы потеряли 120 млн долларов на поставках нефтепродуктов. И эту сумму восстановить сегодня достаточно сложно», — сказал он.

Посол уточнил, что «есть ряд сложных совместных проектов, есть подвижки по поставкам белорусской техники, неплохой задел сделан и по экспорту продуктов питания, стали завозить металл».

Валерий Брылев также проанонсировал возможный визит Александра Лукашенко в Сербию в 2019 году. «Запланирован визит нашего президента в Сербию. Сербская сторона предложила [встретиться] после 8 марта. Когда этот визит будет, точно пока неизвестно — март-апрель или в течение года», — сказал дипломат. По словам Брылева, «одно из личных пожеланий президента [Беларуси], чтобы это был визит под конкретные проекты и соглашения, чтобы и сербы, и белорусы могли рассчитывать на экономическую пользу от этого визита».

За последние несколько месяцев премьер-министр Сербии Ана Брнабич дважды приглашала Александра Лукашенко посетить Белград.

 
 
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Беларусь и Сербия могут достичь взаимного товарооборота в 500 млн долларов в течение двух-трех лет.
 
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