Депутат Елена Анисим решила пойти в президенты Беларуси

Депутат и председатель «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим будет баллотироваться в президенты Беларуси. Об этом она заявила в эфире «Еврорадио» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Анисим пояснила, что к такому решению ее подтолкнули публикации в российских СМИ, которые «несут угрозу независимости Беларуси».

— Тое, што зараз адбываецца, гаворыць мне: альбо ты застаешся ў кустах і мы (Россия. — Прим. TUT.BY) робім што хочам, дыктуем вышэйшым органам улады, што і як яны будуць рабіць у Беларусі, альбо выходзь, прымай бой, — сказала Анисим.

Депутат также добавила, что конкретной программы у нее пока нет — окончательное решение она приняла буквально сегодня утром.

Анисим сказала, что в своей кампании сделает акцент на «умацаванні нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў праз пашырэнне беларускай культуры і беларускай мовы».

— Тое, што сёння спрабуюць рабіць дзяржаўныя ўлады, трэба падтрымліваць, трэба вітаць, трэба пашыраць. Да гэтага гатовая значная частка грамадства.

Анисим заявила, что готова говорить про либерализацию в стране, включая систему образования. Она также заявила, что готова стать единым кандидатом от оппозиции.

Напомним, о своем намерении выдвинуться в президенты уже заявили замглавы Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, один из лидеров «Белорусского национального конгресса» Николай Статкевич. Своего кандидата будет выдвигать и правоцентристская коалиция (ОГП, БХД и движение «За свободу») после проведения праймериз — предварительных выборов единого кандидата. Также о планах выдвинуть своих кандидатов заявляли кампания «Говори правду» и партия БНФ.