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Сайдик: Минские соглашения по Донбассу не имеют альтернативы
30.01.2019 20:41 — Новости Экономики | Tut.by
Минские соглашения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не имеют альтернативы, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в трехсторонней контактной группе по итогам прошедшего в Минске 30 января очередного раунда переговоров.
Дипломат подчеркнул, что он представляет ОБСЕ на переговорах уже около трех с половиной лет. «Хочу выразить свою полную приверженность минским соглашениям, их необходимости и безальтернативности для полного разрешения конфликта на востоке Украины», — сказал Сайдик.
По его словам, основная цель контактной группы и ее подгрупп — сделать все необходимое для полноценной имплементации минских соглашений.
Представитель ОБСЕ отметил, что в целом стороны конфликта продолжают соблюдать новогоднее перемирие. С начала января не зафиксировано ни одной смерти среди мирного населения. «Обеспечение безопасности и достойных условий жизни гражданского населения в зоне конфликта является одним из главных приоритетов нашей деятельности, — сказал Сайдик. — Это действительно важное доказательство того, что работа в Минске приносит результаты».
В ответ на просьбу БелаПАН прокомментировать свое предложение
24 января Сайдик выступил с предложением заменить минские соглашения новым мирным планом. В интервью австрийской газете Kleine Zeitung дипломат заявил, что речь идет о привлечении ООН к проведению местных выборов и обеспечению безопасности. ОБСЕ может выборы только оценивать, но не проводить, а 600 наблюдателей организации для территории площадью 17 тыс. кв. км и линии фронта протяженностью 420 км недостаточно для решения проблемы безопасности, отметил он.
Новый план предусматривает полицейскую миссию ООН и деятельность в Донецкой и Луганской областях агентства по восстановлению под эгидой Евросоюза. Подобная структура работала на Балканском полуострове после войны 1990-х годов.
Необходим документ, который будет иметь «настоящий политический и правовой вес», поскольку минские соглашения так и не были ратифицированы российским и украинским парламентами, пояснил представитель ОБСЕ. Сайдик подчеркнул, что в новом соглашении должны участвовать представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (так в европейской дипломатии именуется подконтрольная пророссийским сепаратистам территория. — БелаПАН.). Предполагается, что в переходный период ООН будет иметь в регионе некоторые властные полномочия, чтобы гарантировать местному населению соблюдение его прав, включая «элемент амнистии».
План впервые был представлен в декабре 2018 года в Милане (Италия) на заседании совета министров иностранных дел государств — членов ОБСЕ. На мероприятии присутствовали представители сторон, вовлеченных в конфликт. «Официальной реакции у нас нет, и я думаю, что она не обязательна. Главное, что мы можем продемонстрировать наличие путей выхода из нынешней ситуации, в которой, к сожалению, нет особого продвижения», — сказал Сайдик.
Предложение представителя ОБСЕ подвергли критике как украинская, так и российская сторона.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко в комментарии в «Фейсбуке» назвала предложение Сайдика «самодеятельностью».
Позиция дипломата вызвала «некоторое удивление» у представителя РФ в контактной группе Бориса Грызлова. «Нам не хотелось бы думать, что спецпредставитель ОБСЕ расписывается в своей несостоятельности и неготовности решать поставленные перед контактной группой задачи», — сказал он в интервью российским СМИ. По его словам, то, что происходит на Донбассе — это «внутриукраинский конфликт», который должен решаться согласно существующим договоренностям.
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«Хочу выразить свою полную приверженность минским соглашениям, их необходимости и безальтернативности для полного разрешения конфликта на востоке Украины», -...
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