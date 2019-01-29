Сайдик: Минские соглашения по Донбассу не имеют альтернативы

Минские соглашения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не имеют альтернативы, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в трехсторонней контактной группе по итогам прошедшего в Минске 30 января очередного раунда переговоров.

Дипломат подчеркнул, что он представляет ОБСЕ на переговорах уже около трех с половиной лет. «Хочу выразить свою полную приверженность минским соглашениям, их необходимости и безальтернативности для полного разрешения конфликта на востоке Украины», — сказал Сайдик.

По его словам, основная цель контактной группы и ее подгрупп — сделать все необходимое для полноценной имплементации минских соглашений.

Представитель ОБСЕ отметил, что в целом стороны конфликта продолжают соблюдать новогоднее перемирие. С начала января не зафиксировано ни одной смерти среди мирного населения. «Обеспечение безопасности и достойных условий жизни гражданского населения в зоне конфликта является одним из главных приоритетов нашей деятельности, — сказал Сайдик. — Это действительно важное доказательство того, что работа в Минске приносит результаты».

В ответ на просьбу БелаПАН прокомментировать свое предложение о новом мирном плане по Донбассу Сайдик заявил: «Я думаю, что здесь мне по этому поводу уже ничего не повторить». Он также отказался реагировать на негативные отзывы относительно своего предложения со стороны Украины и России. «Я не комментирую комментарии», — заявил он.

24 января Сайдик выступил с предложением заменить минские соглашения новым мирным планом. В интервью австрийской газете Kleine Zeitung дипломат заявил, что речь идет о привлечении ООН к проведению местных выборов и обеспечению безопасности. ОБСЕ может выборы только оценивать, но не проводить, а 600 наблюдателей организации для территории площадью 17 тыс. кв. км и линии фронта протяженностью 420 км недостаточно для решения проблемы безопасности, отметил он.

Новый план предусматривает полицейскую миссию ООН и деятельность в Донецкой и Луганской областях агентства по восстановлению под эгидой Евросоюза. Подобная структура работала на Балканском полуострове после войны 1990-х годов.

Необходим документ, который будет иметь «настоящий политический и правовой вес», поскольку минские соглашения так и не были ратифицированы российским и украинским парламентами, пояснил представитель ОБСЕ. Сайдик подчеркнул, что в новом соглашении должны участвовать представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (так в европейской дипломатии именуется подконтрольная пророссийским сепаратистам территория. — БелаПАН.). Предполагается, что в переходный период ООН будет иметь в регионе некоторые властные полномочия, чтобы гарантировать местному населению соблюдение его прав, включая «элемент амнистии».

План впервые был представлен в декабре 2018 года в Милане (Италия) на заседании совета министров иностранных дел государств — членов ОБСЕ. На мероприятии присутствовали представители сторон, вовлеченных в конфликт. «Официальной реакции у нас нет, и я думаю, что она не обязательна. Главное, что мы можем продемонстрировать наличие путей выхода из нынешней ситуации, в которой, к сожалению, нет особого продвижения», — сказал Сайдик.

Предложение представителя ОБСЕ подвергли критике как украинская, так и российская сторона. По мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, новый план не имеет никаких принципиальных отличий от минских соглашений. «Никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми еще нужно работать. По форме, только по форме, там есть определенный прогресс, поскольку очень важно, чтобы Сайдик и его коллеги поняли, что нужен международный компонент — военный и полицейский, и международная администрация. Это уже хорошо. По содержанию — это пока то же самое. Как говорится: те же яйца, только в профиль», — заявил он журналистам в Киеве 30 января.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко в комментарии в «Фейсбуке» назвала предложение Сайдика «самодеятельностью».

Позиция дипломата вызвала «некоторое удивление» у представителя РФ в контактной группе Бориса Грызлова. «Нам не хотелось бы думать, что спецпредставитель ОБСЕ расписывается в своей несостоятельности и неготовности решать поставленные перед контактной группой задачи», — сказал он в интервью российским СМИ. По его словам, то, что происходит на Донбассе — это «внутриукраинский конфликт», который должен решаться согласно существующим договоренностям.