Министр обороны Украины: Белорусы - братский народ, они не присоединятся к российской агрессии

Министр обороны Украины Степан Полторак считает Беларусь дружественной страной, народ которой «никогда в жизни не присоединится к агрессии России против Украины». Об этом он заявил в интервью «Радыё Свабода» .



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Полторак высказался за усиление сотрудничества с Беларусью в военной сфере, в том числе и во взаимодействии вооруженных сил двух государств.

— Несколько лет назад мы встречались с коллегами из Беларуси, но эти встречи не касались проведения совместных учений. В этом направлении, мы, к сожалению, не сотрудничаем с Беларусью. Полагаю, страны, которые находятся рядом, кроме, конечно, страны-агрессора, обязательно должны сотрудничать. Беларусь для нас дружеская страна, и мы всегда открыты для переговоров.

В то же время министр обороны Украины подчеркнул, что первоочередные военные меры украинского войска теперь нацелены на то, чтобы предупредить угрозы из России.

— Дело в том, что сейчас для нас существует угроза на востоке, над которой мы работаем. Есть агрессор — Российская Федерация, и мы все свои усилия направляем на то, чтобы противостоять российской агрессии. А Беларусь мы считаем своими друзьями и побратимами. И я верю в то, что белорусский народ никогда в жизни не присоединится к агрессии России против Украины.

Полторак коротко ответил на вопрос, учитывается в планировании деятельности военных сил Украины угроза поглощения Россией Беларуси: «Тогда это будет совсем другая история».