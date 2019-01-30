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«Экономика на пальцах». Предчувствие беды, или О чем говорили на круглом столе в Нацбанке
30.01.2019 21:37 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 31 января в 15.25.
На прошлой неделе в Национальном банке прошел круглый стол, на котором в расширенном составе присутствовали руководители регулятора и многочисленные эксперты. В числе приглашенных был и автор
На Сергея сильное впечатление произвело данное мероприятие, и не только из-за внушительного состава участников. Прозвучавшая там информация навела автора программы на мысль о том, что в Нацбанке готовы к решениям, которые могут пойти вразрез с целями Совмина.
Еще в прошлом году, на KEF, Чалый заметил, что цели у регулятора и правительства немного разные. Но в этом драматичном расхождении нет вины Нацбанка или правительства, ведь причина этого находится выше и лежит в политической плоскости.
Как преодолеть расхождение? К чему готовится Нацбанк и как он собирается отстаивать свои решения и позицию?
Более подробно своими выводами Сергей Чалый поделится в очередной «Экономике на пальцах» 31 января в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет научный сотрудник BEROC
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На прошлой неделе в Национальном банке прошел круглый стол, на котором в расширенном составе присутствовали руководители регулятора и многочисленные эксперты.
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