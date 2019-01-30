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Пятый чемпионский титул Bosch и Team Hahn Racing

31.01.2019 10:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Bosch является многолетним партнером команды Team Hahn Racing, которая участвует в Чемпионате Европы по гонкам на грузовых автомобилях.

Чемпионат European Truck Championship проводится под эгидой FIA, и компания Bosch поддерживает команду Team Hahn Racing своими инновационными технологиями еще с 2010 года. В нынешнем сезоне пилот команды Йохен Хан в пятый раз стал победителем этих соревнований, получив очередной титул чемпиона Европы в гонках на грузовиках.

Финальный, 8-й этап Чемпионата Европы по кольцевым гонкам на грузовиках 2018 года прошел на испанской трассе Circuito del Jarama, что в Сан-Себастьяне-де-лос-Рейес, к северу от Мадрида. Трасса эта очень интересна сама по себе, а за несколько недель последней гонки сезона поверхность трека была полностью обновлена. Новое покрытие трассы позволило увеличить скорость движения, при этом возросла нагрузка на шины, ходовую часть и силовой агрегат.

«Наша победа в обоих зачетах – индивидуальном и командном, - была предопределена нашими партнерами, – заявил Йохен по окончании последнего этапа. – По результатам всех гонок мы заняли призовое место, что позволило нам завоевать победу в индивидуальном и командном чемпионатах, тем самым доказав отличную командную работу».

Возможность посетить финальную гонку сезона и увидеть, как в экстремальных условиях гоночного трека работают детали и комплектующие Bosch, получили некоторые сотрудники и партнеры компании Bosch — специалисты в грузовом направлении, руководители СТО и дилерских центров.

Виктор Чунасов, сотрудник компании Bosch, поделился своими впечатлениями:

«Гонки на грузовых авто – это уникальное спортивное мероприятие в мире автолюбителей. У меня в личных планах никогда не стояла цель посетить траковые гонки. Не мечтал и не планировал, а зря. Эмоции от увиденного возрастали по мере пребывания на мероприятии – от входа на территорию до финишного флажка.

Трудно себе представить, что неповоротливый тягач, который создает нам трудности и пробки на городских улицах, может летать со скоростью, соизмеримой со скоростью легкового спортивного автомобиля.

Для меня как для продавца особенно важно то, что наши партнеры смогли присоединиться к этому празднику, получить заряд положительных эмоций, расширить свои представления о возможностях и успехах Bosch в автоспорте и грузовом предложении. Со многими коллегами познакомился лично, мы стали друзьями и просто хорошо провели время».

Помимо спортивной составляющей, в программу поездки были включены и бизнес-мероприятия: презентация ассортимента Bosch для грузового транспорта, посещение завода Bosch по производству компонентов Bosch в том числе для грузового транспорта.

Команда Team Hahn Racing соревновалась на седельных тягачах Iveco Stralis 440 E 56 XP. Автомобили оснащались 13,0-литровым силовым агрегатом с турбонаддувом. Его ориентировочная мощность составляет 1150 л. с., этот поток мощности реализуется через 16-ступенчатую механическую трансмиссию ZF Ego Split.

Компания Bosch в этом сезоне поставляла для спортивной команды широкий ассортимент деталей и комплектующих, без которых работа тяжелого автомобиля в «боевых» режимах не была бы столь надежной. Высокую отдачу огромного силового агрегата обеспечивает в первую очередь система впрыска дизельного топлива (включая топливный насос высокого давления, блок управления двигателем и насос-форсунки). Генератор, датчики распределительного и коленчатого валов, датчик давления во впускном коллекторе отвечают за слаженную работу управляющей электроники.

На гоночных грузовиках команды Team Hahn Racing также установлены стеклоочистители, аккумуляторные батареи, предохранители фирмы Bosch и другие «мелочи» с известным логотипом – которые, кстати, в неизменном виде можно встретить под капотом практически любого современного автомобиля.

 
 
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Bosch является многолетним партнером команды Team Hahn Racing, которая участвует в Чемпионате Европы по гонкам на грузовых автомобилях.
 
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