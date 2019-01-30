ЕС и Всемирный банк запускают в Беларуси два новых проекта по поддержке частного сектора

Представительство Еврсоюза и Группа Всемирного банка в четверг представили в Минске два совместных проекта по поддержке частного сектора. В частности, это программа технической помощи в размере 4,8 млн евро, финансируемая ЕС и реализуемая Международным банком реконструкции и развития.

Основные цели проектов — улучшение условий ведения бизнеса и содействие развитию предпринимательской деятельности.

«Мы стремимся принести конкретную пользу белорусским предприятиям путем реализации инициатив по повышению конкурентоспособности сектора, а также путем наращивания потенциала различных учреждений, включая Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, Национальное агентство по инвестициям и приватизации, а также Центр государственно-частного партнерства», — сказала глава Представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Она отметила уже реализуемые проекты, похвалив, в частности, проект Twinning с Нацбанком.

Викторин обратила внимание на необходимость улучшения бизнес-климата для малого и среднего бизнеса, облегчение доступа к финансам, повышение конкурентоспособности сектора.

В рамках первого проекта Всемирный банк будет оказывать консультационную помощь в таких сферах как развитие малого и среднего бизнеса, привлечение и удержание инвестиций, а также подготовка системы безбумажной торговли.

«Среди прочего, Всемирный банк будет консультировать по вопросам привлечения частных инвестиций для финансирования общественной инфраструктуры и услуг, опираясь на передовые мировые практики», — отметил глава Представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Частный сектор Беларуси не играл пока той роли, которую должен играть, но он растет и растет его роль в экономике страны, уточнил глава представительства, обратив внимание на существующее пока неравенство в отношении в частному и государственному сектору. «75% вопроса — в руках белорусских властей, это политическое решение. Только оставшиеся 25% — то, где Всемирный банк и ЕС могут оказать помощь», — сказал Кремер.

«В 2017—2018 годах подписано три проекта такого рода на общую сумму 25 млн евро. Мы высоко ценим поддержку Европейского Союза. Всемирный банк и МФК всегда были приверженцами создания условий для устойчивого экономического роста. Частный сектор мы рассматриваем как один из мощных драйверов роста экономики», — отметил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

Международная финансовая корпорация уже начала исполнение новой программы консультативной помощи правительству Беларуси по улучшению деловой среды. Основная задача программы — экспертная поддержка правительства в сокращении расходов при ведении бизнеса через снижение госрегулирования, сокращения расходов частного бизнеса в области оценки соответствия и сертификации товаров в международной торговле. Эту программу финансирует ЕС и шведское агентство Sida.

Посол Швеции Кристина Йоханнессон обратила внимание на принятую в Беларуси в прошлом году новую стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Среди прочего посол отметила усилия по созданию конкурентоспособной среды и равных возможностей. «Также я рада усилению роли женщин в экономическом развитии. Это и есть разумная экономика», — добавила Кристина Йоханнессон.

Новая программа МФК ориентирована на укрепление законодательства в области конкуренции и внедрение принципов конкуренции в регулятивные реформы, направленные на развитие частного сектора, отметил руководитель глобальной практики по вопросам управления финансами и рынками в Европе и Центральной Азии группы Всемирного банка Рольф Берндт.