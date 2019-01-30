ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС и Всемирный банк запускают в Беларуси два новых проекта по поддержке частного сектора

31.01.2019 10:33 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Представительство Еврсоюза и Группа Всемирного банка в четверг представили в Минске два совместных проекта по поддержке частного сектора. В частности, это программа технической помощи в размере 4,8 млн евро, финансируемая ЕС и реализуемая Международным банком реконструкции и развития.

Основные цели проектов — улучшение условий ведения бизнеса и содействие развитию предпринимательской деятельности.

«Мы стремимся принести конкретную пользу белорусским предприятиям путем реализации инициатив по повышению конкурентоспособности сектора, а также путем наращивания потенциала различных учреждений, включая Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, Национальное агентство по инвестициям и приватизации, а также Центр государственно-частного партнерства», — сказала глава Представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Она отметила уже реализуемые проекты, похвалив, в частности, проект Twinning с Нацбанком.

Викторин обратила внимание на необходимость улучшения бизнес-климата для малого и среднего бизнеса, облегчение доступа к финансам, повышение конкурентоспособности сектора.

В рамках первого проекта Всемирный банк будет оказывать консультационную помощь в таких сферах как развитие малого и среднего бизнеса, привлечение и удержание инвестиций, а также подготовка системы безбумажной торговли.

«Среди прочего, Всемирный банк будет консультировать по вопросам привлечения частных инвестиций для финансирования общественной инфраструктуры и услуг, опираясь на передовые мировые практики», — отметил глава Представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Частный сектор Беларуси не играл пока той роли, которую должен играть, но он растет и растет его роль в экономике страны, уточнил глава представительства, обратив внимание на существующее пока неравенство в отношении в частному и государственному сектору. «75% вопроса — в руках белорусских властей, это политическое решение. Только оставшиеся 25% — то, где Всемирный банк и ЕС могут оказать помощь», — сказал Кремер.

«В 2017—2018 годах подписано три проекта такого рода на общую сумму 25 млн евро. Мы высоко ценим поддержку Европейского Союза. Всемирный банк и МФК всегда были приверженцами создания условий для устойчивого экономического роста. Частный сектор мы рассматриваем как один из мощных драйверов роста экономики», — отметил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

Международная финансовая корпорация уже начала исполнение новой программы консультативной помощи правительству Беларуси по улучшению деловой среды. Основная задача программы — экспертная поддержка правительства в сокращении расходов при ведении бизнеса через снижение госрегулирования, сокращения расходов частного бизнеса в области оценки соответствия и сертификации товаров в международной торговле. Эту программу финансирует ЕС и шведское агентство Sida.

Посол Швеции Кристина Йоханнессон обратила внимание на принятую в Беларуси в прошлом году новую стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Среди прочего посол отметила усилия по созданию конкурентоспособной среды и равных возможностей. «Также я рада усилению роли женщин в экономическом развитии. Это и есть разумная экономика», — добавила Кристина Йоханнессон.

Новая программа МФК ориентирована на укрепление законодательства в области конкуренции и внедрение принципов конкуренции в регулятивные реформы, направленные на развитие частного сектора, отметил руководитель глобальной практики по вопросам управления финансами и рынками в Европе и Центральной Азии группы Всемирного банка Рольф Берндт.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В частности, это программа технической помощи в размере 4,8 млн евро, финансируемая ЕС и реализуемая Международным банком реконструкции и развития.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Куда придет голубое топливо в 2019 году на Мостовщине?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика