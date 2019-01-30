«После одной сделки я поняла, что работаю не только ради денег». Светлана Шиманчик о профессии агента по недвижимости

«Самое сложное для меня — это расторжение договора»

Светлана пришла работать в риэлтерскую компанию в конце 2017 года. Первое время обзванивала рекламные объявления и искала клиентов, с которыми можно было бы работать.

— Мне надо было позвонить человеку, который продает свою квартиру, и убедить его, что я это сделаю лучше, быстрее и качественнее других и что он получит неплохую прибыль от продажи. Я обещала людям максимально помочь в решении их жилищного вопроса и всегда выполняла свои обещания, — рассказывает Светлана. — Если я находила квартиру, то работала на износ, как это я всегда привыкла делать. Без проблем могу лечь спать в 2 часа ночи и встать в 6 утра, чтобы собрать детей в детсад. Если я беру квартиру, то реклама по ней выходит в день подписания эксклюзивного договора.

Наша героиня говорит о том, что на первом этапе работы с продавцом она никогда не предлагает ему снижать цену. Но если проходит время и по квартире есть 1200 и больше просмотров, но ей никто не заинтересовался, то это первый звоночек для того, что надо серьезно задуматься о цене.

— Только после этого я предлагаю снизить цену, если, конечно, продавец заинтересован в продаже. Люди прислушиваются к моим советам. Хороший агент должен реализовать квартиру выгодно и для продавца, и для покупателя. Для этого он должен хорошо знать рынок, следить за тенденциями. Агент нужен не только для того, чтобы разместить рекламу об объекте в интернете. Это может сделать любой человек, который умеет пользоваться компьютером, заходить в интернет и прикреплять фотографии. Главное — уметь преподнести квартиру, подчеркнуть все ее достоинства, — убеждена Светлана.

Времени на стажировку в агентстве и посещение курсов у нашей героини не было, поэтому обучаться профессии ей пришлось самой. Несмотря на свою занятость по дому и детьми, она никогда не переносила ни одного показа квартиры. «Под мой график работы подстраивались и муж, и свекровь», — дополняет наша героиня.

— Я была уверена, что смогу работать и продавать. Знала, чем отличается «сталинка» от «хрущевки», могла оценить квартиру. Хотя и пришлось набить немало шишек на своей голове. Но мне всегда помогала Лариса Иосифовна Райчук, под руководством которой я сейчас работаю в отделе №10. В принципе, все мои успехи в профессии достигнуты благодаря ей, — говорит Светлана.

Наша героиня признается, что, пожалуй, единственное, с чем было всегда сложно смириться и пережить, — это расторжение договора.

— Если человек дает задаток за квартиру — это совсем не значит, что он ее купит. После этого мир еще может перевернуться. Люди способны поменять свое решение о покупке квартиры в самый последний момент, хотя я активно работаю с ними вплоть до заключения договора купли-продажи и госрегистрации сделки. Особенно сложно было переживать эти психологические моменты в первое время. Сейчас немного научилась абстрагироваться: в том, что люди отказались от сделки, моей вины нет, — говорит агент.

В практике Светланы были и такие случаи, когда квартира продавалась за один день первому покупателю.



