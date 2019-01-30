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«После одной сделки я поняла, что работаю не только ради денег». Светлана Шиманчик о профессии агента по недвижимости

31.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Мы поговорили со Светланой о том, как она пришла в профессию, легко ли быть агентом и что надо для того, чтобы стать успешным в профессии. По итогам 2018 года она получила кубок за третье место по количеству сделок в компании.

«После одной сделки я поняла, что работаю не только ради денег». Светлана Шиманчик о профессии агента по недвижимости

О мечте и жизненной реальности

В 2010 году Светлана закончила инженерно-экономический факультет Белорусского государственного университета радиоэлектроники и информатики и получила специальность «экономика и организация производства». У нее всегда была цель стать хорошим бухгалтером.  

После окончания вуза по распределению стала работать в небольшой фирме, которая занималась поверкой и ремонтом индивидуальных счетчиков учета тепла. Хотела быть бухгалтером, но молодому специалисту без опыта сразу не доверили эту сложную должность. Фирма была небольшая, все были заняты своей работой, и стажироваться было не у кого. Пришлось начинать с первичной документации.

Светлана вспоминает, что работать в компании было сложно, от звонка до звонка, часто без обеда. Отработав 3 года и не увидев для себя карьерного роста, наша героиня ушла в декретный отпуск.

Времени зря не теряла, да и не привыкла сидеть сложа руки. Закончила бухгалтерские курсы. Когда ребенку исполнился год, нашла подработку и стала работать бухгалтером в товариществе собственников. Через пару месяцев устроилась на эту должность во втором товариществе.

После декретного отпуска Светлана не вернулась на фирму, нашла новую работу бухгалтера. Чтобы иметь достойную зарплату и получать премию, в сутки приходилось работать по 9-10 часов. Домой приезжала поздно, ребенка из детского сада забирала свекровь.

Сидеть на работе, смотреть интернет, пить кофе, вести светские беседы, на это у меня никогда не было времени, — говорит Светлана. — Видимо поэтому, когда я ушла во второй декретный отпуск, не могла сидеть дома. Быт очень затягивает. Ничего кроме стирок, уборок и кастрюль не остается. Чтобы не впасть в депрессию и оставаться в тонусе, я решила работать.

«После одной сделки я поняла, что работаю не только ради денег». Светлана Шиманчик о профессии агента по недвижимости

Почему «Эксперт»?

Однажды, отдыхая в санатории, наша героиня познакомилась с Ириной Добыш, которая работала в АН «Эксперт».

Ирина так увлекательно рассказывала о своей работе, об агентстве и коллективе, что я решила попробовать себя в этой профессии. Тогда у меня на руках был 4-месячный ребенок, — вспоминает Светлана.

Первый блин комом

Первая квартира, которую продавала наша героиня, была их собственная с мужем. В то время Светлана еще не работала в агентстве. Квартира находилась в Степянке в каркасно-блочном доме 2012 года и была построена примерно по цене 1000 долл./кв.м.

Семья хотела продать квартиру и вернуть не только все вложенные в строительство и ремонт деньги, но и дополнительно выручить сумму, которой хватило бы на покупку новой в более перспективном и приближенном к центру районе. Но в 2014 году цены шли вниз. Чтобы быстрее реализовать свое жилье, Светлана предлагала мужу снижать цену, потому что покупателей не находилось. Но муж был категорически против.

В итоге квартиру все-таки продали, но на это ушло 4 месяца.

За это время я научилась разговаривать и вести переговоры с людьми, поняла, чего они хотят. Я ехала в 10 часов вечера с ребенком, мужем и свекровью подписывать предварительный договор с покупателем, на которого у нас была последняя надежда, — рассказывает наша героиня.

Квартиру продали, но деньги, которые семье предлагали за нее 2 месяца назад, выручить не удалось.

Это был урок для меня и мужа. Всегда надо вовремя реагировать на ситуацию на рынке. В период падения цен не надо держать цену. С каждым месяцем она становится все ниже и ниже. Особенно в нашем случае. Ведь мы одновременно продавали и покупали квартиру, ничего не теряли, — дополняет Светлана.

Новую квартиру для себя наша героиня нашла и купила очень быстро, причем через агентство недвижимости «Эксперт». Семья переехала жить на ул. Богдановича и расширила свою жилплощадь на 30 квадратных метров. «Трешка» для семьи с двумя детьми была всем по душе. 

Я не ездила и не смотрела 20 квартир. От лишних просмотров только кружится голова. Я очень хорошо знала, какую квартиру и где хочу. Понравилось агентство и специалисты, с которыми работала. Это тоже повлияло на мой выбор нового места работы именно в «Эксперте», — уточняет Светлана. 

«После одной сделки я поняла, что работаю не только ради денег». Светлана Шиманчик о профессии агента по недвижимости

«Самое сложное для меня — это расторжение договора»

Светлана пришла работать в риэлтерскую компанию в конце 2017 года. Первое время обзванивала рекламные объявления и искала клиентов, с которыми можно было бы работать.

Мне надо было позвонить человеку, который продает свою квартиру, и убедить его, что я это сделаю лучше, быстрее и качественнее других и что он получит неплохую прибыль от продажи. Я обещала людям максимально помочь в решении их жилищного вопроса и всегда выполняла свои обещания, — рассказывает Светлана. — Если я находила квартиру, то работала на износ, как это я всегда привыкла делать. Без проблем могу лечь спать в 2 часа ночи и встать в 6 утра, чтобы собрать детей в детсад. Если я беру квартиру, то реклама по ней выходит в день подписания эксклюзивного договора.

Наша героиня говорит о том, что на первом этапе работы с продавцом она никогда не предлагает ему снижать цену. Но если проходит время и по квартире есть 1200 и больше просмотров, но ей никто не заинтересовался, то это первый звоночек для того, что надо серьезно задуматься о цене.

Только после этого я предлагаю снизить цену, если, конечно, продавец заинтересован в продаже. Люди прислушиваются к моим советам. Хороший агент должен реализовать квартиру выгодно и для продавца, и для покупателя. Для этого он должен хорошо знать рынок, следить за тенденциями. Агент нужен не только для того, чтобы разместить рекламу об объекте в интернете. Это может сделать любой человек, который умеет пользоваться компьютером, заходить в интернет и прикреплять фотографии. Главное — уметь преподнести квартиру, подчеркнуть все ее достоинства, — убеждена Светлана.

Времени на стажировку в агентстве и посещение курсов у нашей героини не было, поэтому обучаться профессии ей пришлось самой. Несмотря на свою занятость по дому и детьми, она никогда не переносила ни одного показа квартиры. «Под мой график работы подстраивались и муж, и свекровь», — дополняет наша героиня.

Я была уверена, что смогу работать и продавать. Знала, чем отличается «сталинка» от «хрущевки», могла оценить квартиру. Хотя и пришлось набить немало шишек на своей голове. Но мне всегда помогала Лариса Иосифовна Райчук, под руководством которой я сейчас работаю в отделе №10. В принципе, все мои успехи в профессии достигнуты благодаря ей, — говорит Светлана.

Наша героиня признается, что, пожалуй, единственное, с чем было всегда сложно смириться и пережить, — это расторжение договора.

Если человек дает задаток за квартиру — это совсем не значит, что он ее купит. После этого мир еще может перевернуться. Люди способны поменять свое решение о покупке квартиры в самый последний момент, хотя я активно работаю с ними вплоть до заключения договора купли-продажи и госрегистрации сделки. Особенно сложно было переживать эти психологические моменты в первое время. Сейчас немного научилась абстрагироваться: в том, что люди отказались от сделки, моей вины нет, — говорит агент. 

В практике Светланы были и такие случаи, когда квартира продавалась за один день первому покупателю.

«После одной сделки я поняла, что работаю не только ради денег». Светлана Шиманчик о профессии агента по недвижимости

Сделка, которая запомнится надолго

Наша героиня вспоминает, что уже в первый месяц работы агентом у нее было около 10 квартир. Одна из них принадлежала многодетной семье с тремя маленькими детьми. Они жили в «двушке» общей площадью порядка 47 квадратных метров. Семья хотела продать эту квартиру и купить «трешку». На доплату было всего 5.000 долларов.

Квартира была выставлена на продажу по завышенной цене, но я пообещала помочь семье. Это очень добрые и открытые люди. Мы много раз встречались, беседовали и, в конце концов, подружились и доверились друг другу, — рассказывает Светлана.

Квартира продавалась сложно. Было очень много показов, но потенциальных покупателей не устраивала цена. Одновременно Светлана подыскивала для семьи новую квартиру. Тоже было много сложностей, и опять-таки из-за цены. Однако агент не сдавалась. Было еще одно условие: новая квартира должна была находиться в том же районе, где жила семья. В конечном итоге наша героиня нашла для нее «трешку».

Параллельно Светлана продавала квартиру мамы одного из супругов. Чтобы она была ближе к своим детям и внукам, ей нужна была квартира в новом доме многодетной семьи. В одно прекрасное время на однокомнатную «хрущевку» без ремонта нашлась такая же «однушка», но с более качественным ремонтом в доме детей.

Эти люди были мне очень благодарны, я помогла им купить квартиру и решить их очень серьезную проблему. Многодетная семья сделала небольшой косметический ремонт и пригласила меня в гости. После этой сделки я поняла, что работаю агентом не просто ради денег. Я делаю благородное дело — помогаю людям максимально выгодно решать их жилищный вопрос. Подобрать хорошую квартиру не просто. Но я отношусь к подбору жилого помещения для людей, как для себя. Ведь человек, не имея опыта в этом вопросе, может ошибиться, а потом долго сожалеть. Я, конечно, не чувствую себя врачом, который помогает людям выздороветь или сохранить здоровье. Но вопрос продажи и покупки недвижимости — тоже очень серьезный и ответственный. Иногда агент делает что-то нереальное, — говорит Светлана.

«После одной сделки я поняла, что работаю не только ради денег». Светлана Шиманчик о профессии агента по недвижимости

Главное правильно расставлять акценты

Наша героиня ничуть не жалеет о том, что пришла работать в «Эксперт». Агентов на рынке много, и конкуренция большая. Пока Светлане приходится находить квартиры по рекламе, обзванивать продавцов и предлагать свои услуги. Ждать, что пока ее кто-то найдет — понапрасну терять время.

В один день у нее может быть один показ, в другой — 6, а в третий — ни одного показа. Как правило, на осмотр квартиры вечером на машине подвозит муж, днем едет на общественном транспорте.

Светлана в основном работает в Советском районе, где живет, чтобы тратить меньше времени на езду по городу. Ведь у нее на руках двое маленьких детей. Стали поступать обращения и по рекомендациям.

Воодушевляет на работу наша дружная команда. В агентстве очень хорошая атмосфера, замечательный директор, который не оставляет без внимания ни одного специалиста, которые стараются. Это большой дополнительный стимул для работы. Такое впечатление, что у нас в компании никто никому не завидует. Все понимают, что сегодня у тебя есть успех, а завтра его может и не быть, — говорит Светлана.

Чтобы заинтересовать потребителя и предложить свои услуги, агенту надо уметь разговаривать с людьми на одном языке, считает наша героиня.

Пока многие люди недооценивают того, что делает для них агент. Естественно, все мы разные. Кто-то делает свою работу спустя рукава. Но есть и замечательные агенты, которые делают все возможное, чтобы помочь людям, — убеждена Светлана. — Чтобы быть успешным, агенту надо быстро реагировать на ситуацию, не распыляться по мелочам и правильно расставлять акценты.

Сегодня у Светланы катастрофически не хватает времени на занятие любимым делом. Сложно его выкроить и на семью.  

«После одной сделки я поняла, что работаю не только ради денег». Светлана Шиманчик о профессии агента по недвижимости
Фото из личного архива Светланы

У меня много времени ушло на адаптацию в профессии. Да я и сейчас не лягу спать до тех пор, пока не буду уверена, что сделала все, что требовалось. Я очень люблю спорт, но теперь у меня на него нет времени. Хочу думать, что это временно, — дополняет наша героиня.

Светлана не хочет терять профессию бухгалтера, но не готова расставаться и с агентской работой. Она уверена, что у человека должно быть желание постоянно развиваться.

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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