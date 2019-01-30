ЕС и Группа Всемирного банка реализуют проекты на 8,8 млн евро для частного сектора Беларуси

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз и Группа Всемирного банка презентовали два новых проекта на 8,8 млн евро для поддержки частного сектора, их основная цель - улучшение условий для ведения бизнеса и содействие развитию предпринимательской деятельности в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа технической помощи в размере 4,8 млн евро, финансируемая Евросоюзом и реализуемая Международным банком реконструкции и развития, направлена на стимулирование развития частного сектора в Беларуси. По этому проекту Всемирный банк будет оказывать консультационную помощь в таких сферах, как развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, а также при подготовке системы безбумажной торговли.

Как пояснил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, ВБ будет консультировать в том числе по вопросам привлечения частных инвестиций для финансирования инфраструктуры (государственно-частное партнерство). Он констатировал улучшения в государственной политике по поддержке бизнеса в Беларуси, растущее понимание его запросов, постоянное внимание властей к улучшению бизнес-индикаторов и развитию сектора ИКТ, вместе с тем остаются вопросы, решение которых требует дополнительных усилий со стороны властей.

Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич отметил, что совместные проекты с ЕС и Группой Всемирного банка соответствуют целям устойчивого экономического роста в Беларуси. Одно из ключевых направлений - развитие частного сектора и расширение инвестиционной деятельности. Частный сектор может быть реальным драйвером роста экономики, считает Дмитрий Ярошевич.

Новая программа Международной финансовой корпорации будет ориентирована на укрепление белорусского законодательства в области конкуренции, внедрение принципов конкуренции в регулятивные реформы, направленные на развитие частного сектора. Беларуси помогут составить дорожную карту для разработки нормативных положений для развития конкуренции.

Оба проекта в долгосрочной перспективе направлены на то, чтобы экономическая политика и практика способствовали привлечению прямых инвестиций, развитию рынка.-0-