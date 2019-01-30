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Система жилищно-строительных сбережений может заработать в Беларуси до конца 2019 года

31.01.2019 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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Об этом сообщил сегодня   начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.
 
"Проект указа уже подготовлен. Ожидается, что до 1 февраля он будет направлен в Аппарат Совета Министров для дальнейшей работы с ним, далее Совмин направит его на согласование в соответствующие госорганы", - рассказал Александр Авраменко.
 
Он отметил, что тема жилищно-строительных сбережений обсуждалась в стране давно - более 10 или 15 лет, идея витала в воздухе, но в силу ряда причин не была реализована. По итогам нескольких совещаний в правительстве под руководством вице-премьера Владимира Кухарева удалось найти точки соприкосновения.
 
Система жилищно-строительных сбережений может заработать в Беларуси до конца 2019 года
 
"Мы очень надеемся и рассчитываем, что указ вступит в силу в 2019 году. Мы прикладываем все усилия, чтобы он заработал в этом году", - сказал Александр Авраменко.
 
По его словам, с внедрением системы жилищно-строительных сбережений у людей будет еще одна возможность быстрее построить жилье. Это касается и тех, кто не относится к категории нуждающихся.
 
Что касается введения ипотеки, то этим вопросом занимается Министерство экономики. "Но мы знаем, что тоже уже на подходе документ", - сказал представитель Минстройархитектуры. 
 
 
 
 
 
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Об этом сообщил сегодня начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.
 
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