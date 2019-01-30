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Лукашенко и Путин созвонились и решили снова встретиться «в ближайшее время»
31.01.2019 11:38 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились 31 января и договорились встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить договоренности, достигнутые на
— Главы государств обсудили состояние белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в различных сферах, в том числе развитие торгово-экономических отношений.
Президенты договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны «обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года».
— Президенты также обсудили все вопросы общего характера в отношениях двух стран. В том числе речь шла о придании наибольшей эффективности деятельности сформированной
Напомним, Путин и Лукашенко провели три встречи в декабре, две из них — 25 и 29 декабря. Одно из главных разногласий на сегодня — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ
Стороны не смогли решить эту проблему на встречах президентов, но договорились создать рабочую группу из
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Президенты обсудили, как придать «наибольшую эффективность деятельности сформированной двусторонней группы».
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