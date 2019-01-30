Экономический суд отказал в удовлетворении второго иска о выселении Партии БНФ из офиса в Минске

Экономический суд Минска 31 января отказал в удовлетворении второго иска о выселении структур Партии БНФ из столичного офиса по улице Чернышевского, 3, сообщает БелаПАН.



Фото: svaboda.org

Офисы в помещении по адресу ул. Чернышевского, 3 арендуют шесть структур партии БНФ и общественного объединения БНФ «Возрождение».

16 января суд отказал в удовлетворении иска о выселении центральной структуры партии, сегодня утром — Минской областной организации. В то же время в обоих случаях суд обязал выплатить в пользу истца затраты на уплату государственной пошлины в 980 рублей.

Также сегодня суд рассмотрит еще два иска — о выселении Минской городской организации партии и Минской областной организации общественного объединения «БНФ «Адраджэньне».

Во всех случаях истцом выступает госучреждение «Домэнергосервис». Поводом подачи иска стала многократная задолженность по аренде помещения и оплате коммунальных услуг, сообщил представитель организации. Задолженности были у арендаторов на общую сумму около 30 тыс. рублей. У БНФ не было собственных средств на оплату долгов, и партия объявила кампанию по сбору денег в начале ноября. За 2,5 месяца удалось собрать около 25 тыс. рублей. Остается выплатить еще около 12 тысяч, но не по долгам самой партии БНФ, а по структурам «БНФ «Возрождение».

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев, участвующий в заседаниях, считает, что иски связаны не с экономическими, а политическими причинами.