За год Беларусь взяла в долг 2,4 млрд долларов, главный кредитор - Россия

Государственный долг Беларуси на 1 января 2019 года составил 45,4 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,2 млрд рублей, или на 7,6%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Внешний госдолг по состоянию на 1 января 2019 года составил 16,9 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,2 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1%.

В 2018 году Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 2,354 млрд долларов: 879,15 млн долларов — правительства и банков России; 600 млн долларов — еврооблигации; 509,2 млн долларов — банков Китая; 200 млн долларов — ЕФСР, 148 млн долларов — МБРР; 17,5 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга с начала года пошло 1,997 млрд долларов, в том числе: 800 млн долларов — еврооблигации; 399,3 млн долларов — правительство России; 374,9 млн долларов — банки Китая; 353,1 млн долларов — ЕФСР; 65,4 млн долларов — МБРР; 3,6 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США; 1 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 января 2019 года составил 8,9 млрд рублей, уменьшившись за год на 0,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 3,1%.

За 2018 год размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 529,5 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 864,9 млн долларов и 123,4 млн рублей.

Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году в бюджете предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года. В 2019 году эти расходы вырастут почти до 3 млрд рублей.