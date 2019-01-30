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В инспекции Госстандарта прокомментировали сообщения некоторых СМИ о проверках на центральном рынке в Пинске

31.01.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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В инспекции Госстандарта прокомментировали сообщения некоторых СМИ о проверках на центральном рынке в Пинске
Областные инспекции Госстандарта осуществляют свою деятельность в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнениями). При этом акцент сделан на проведение мер профилактического и предупредительного характера (мониторинги). По их результатам субъектам хозяйствования, в том числе индивидуальным предпринимателям, направляются рекомендации по устранению и недопущению выявленных недостатков.

Мониторинги проводились в 2018 г. и проводятся в настоящий момент на постоянной основе.

Требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) в части маркировки реализуемой продукции и наличия на нее документов об оценке соответствия действуют с момента вступления в силу этого документа – с 01.07.2012 (переходный период действовал по 01.01.2013).

«Новых норм при осуществлении надзора на рынках, равно как и требований к маркировке продукции легпрома и наличию документов об оценке соответствия на нее, не вводилось», — отметили в Госстандарте.

В инспекции Госстандарта прокомментировали сообщения некоторых СМИ о проверках на центральном рынке в Пинске

Комментируя появившиеся в отдельных СМИ сообщения о проведении надзорных мероприятий у индивидуальных предпринимателей на центральном рынке в Пинске, Госстандарт сообщает следующее:

«29 января специалисты отдела государственного надзора за техническими регламентами и стандартами и государственного метрологического надзора (г. Пинск) Брестской областной инспекции Госстандарта проводили мониторинги соблюдения требований ТР ТС 017/2011 у двух индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию продукции на территории рынка «Центральный» Пинского райпо.

Был проведен осмотр маркировки реализуемой продукции легкой промышленности и наличие документов об оценке соответствия на нее. При этом дополнительно разъяснялись требования ТР ТС 017/2011. Соблюдение других положений (в части чеков, талонов) не входит в компетенцию инспекций Госстандарта. Меры административного воздействия не применялись. Мониторинги проводились с 12.40 по 13.30, в спокойной обстановке.

По состоянию на 30.01.2019 рынок «Центральный» Пинского райпо работал в обычном режиме.

Дополнительно следует отметить, что 25 января на этом же рынке проводились мониторинги соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза на продукцию легкой промышленности и продукцию, предназначенную для детей и подростков, при ее реализации у четырех индивидуальных предпринимателей. Они также прошли в спокойной обстановке.

Претензий со стороны индивидуальных предпринимателей, у которых проведены мониторинги, в адрес специалистов Брестской областной инспекции Госстандарта не поступало».

Госстандарт продолжит проведение мониторингов при реализации различных видов продукции у субъектов хозяйствования в штатном порядке в рамках своей компетенции.

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