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Анархист Полиенко получил штраф за распространение экстремистских материалов
31.01.2019 13:18 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Заводского района осудил анархиста Дмитрия Полиенко за распространение экстремистских материалов на 50 базовых величин (1275 рублей), сообщила у себя в
Полиенко задержали во вторник, 29 января. Как
Задержанного доставили в городской отдел милиции Заводского района Минска, где он провел ночь. Как пишет «Весна», основанием для административного преследования явился пост в фейсбуке с изображением молодого человека и надписью на одежде, внесенной в республиканский список экстремистских материалов.
Напомним, за последнее время это не первое задержание активистов анархического движения. На прошлой неделе Полиенко вместе с анархистом Евгением Чулицким и их подругой Анастасией Гусевой
Кроме того, на прошлой неделе были
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Как пишет «Весна», основанием для административного преследования явился пост в фейсбуке с изображением молодого человека и надписью на одежде, внесенной в...
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