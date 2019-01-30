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Анархист Полиенко получил штраф за распространение экстремистских материалов

31.01.2019 13:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Заводского района осудил анархиста Дмитрия Полиенко за распространение экстремистских материалов на 50 базовых величин (1275 рублей), сообщила у себя в Facebook одна из активисток анархического движения Марина Косинерова.


Дмитрий Полиенко на суде в 2016 году. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Полиенко задержали во вторник, 29 января. Как сообщали правозащитники основанием стали протокол административного правонарушения, который был составлен участковым милиционером в конце прошлого года по статье 17.11 КоАП «изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов».

Задержанного доставили в городской отдел милиции Заводского района Минска, где он провел ночь. Как пишет «Весна», основанием для административного преследования явился пост в фейсбуке с изображением молодого человека и надписью на одежде, внесенной в республиканский список экстремистских материалов.

Напомним, за последнее время это не первое задержание активистов анархического движения. На прошлой неделе Полиенко вместе с анархистом Евгением Чулицким и их подругой Анастасией Гусевой задержали за подозрение в совершение уголовного преступления — нанесение граффити на стену одного из городских зданий на улице Охотской. Следственный комитет подтвердил TUT.BY возбуждение уголовного дела за нанесение граффити и задержание троих подозреваемых. Спустя сутки активистов отпустили из ИВС на Окрсетина, они остаются в статусе подозреваемых.

Кроме того, на прошлой неделе были повторно оштрафованы активисты анархистского движения Вячеслав и Марина Косинеровы на 50 и 40 базовых величин, или на 1275 и 1020 рублей соответственно, за фото в фейсбуке. Они были признаны виновными по ст. 17.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

 
Теги: Минск
 
 
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Как пишет «Весна», основанием для административного преследования явился пост в фейсбуке с изображением молодого человека и надписью на одежде, внесенной в...
 
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