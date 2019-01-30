За взятку задержаны гендиректор «Витебскмясомолпрома», его бывший зам и глава частной компании

На днях в Витебске прямо на территории ОАО «Витебскмясомолпром» с участием ОМОНа задерживали главу акционерного общества, его бывшего заместителя и руководителя одной из частных компаний Витебска, сообщили TUT.BY источники на предприятии. Поводом для задержания, по их словам, стала взятка в размере около 150 тысяч рублей.



Фото: Reuters

Как нам удалось узнать из иных источников, речь идет о 35-летнем гендиректоре «Витебскмясомолпрома» Валерии Касперовиче, его бывшем первом заме, 34-летнем Викторе Славецком и руководителе частной компании «Витебскторг» Михаиле Славецком.

Что мы о них знаем?

Долгое время — около 10 лет — Государственное объединение «Витебский концерн мясо-молочные продукты» возглавлял Виктор Брониславович Славецкий. Летом 2018 года он ушел с должности. Сейчас Виктор Брониславович является помощником генерального директора ОАО «Витебсмясомолпром» Валерия Касперовича, сообщает сайт предприятия . Славецкому-старшему сейчас 56 лет, он избирался депутатом Витебского облсовета в 2014 и 2018 годах, в мае 2018 года был награжден орденом Почета — за «многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, примерное исполнение служебных обязанностей и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса страны».

Его сын, 34-летний Виктор Викторович Славецкий, какое-то время занимал должность первого заместителя генерального директора «Витебскмясомолпрома», с октября 2018 года оформлен как индивидуальный предприниматель.

28-летний Михаил Леонидович Славецкий, бывший заместитель директора по животноводству молочно-товарного комплекса «Добрино» Витебского района, сейчас является директором созданного в августе 2018 года общества с ограниченной ответственностью «Витебскторг». Компания зарегистрирована по адресу Витебск, ул. Ленинградская, д.134 — это также юридический и фактический адрес ОАО «Витебскмясомолпром».

Как сообщили TUT.BY в приемной генерального директора ОАО «Витебсмясомолпром», Валерий Касперович «сейчас в отпуске, его обязанности выполняет заместитель Александр Серко», «нет на месте» и помощника Касперовича, Виктора Брониславовича Славецкого.

В чем подозревают Касперовича и Славецких?

Как стало известно TUT.BY, взятка передавалась за закупки товаров для предприятия у конкретной коммерческой компании.

Все трое задержаны. Возбуждено уголовное дело за получение взятки, фигурантам грозит от 5 до 15 лет колонии.

ОАО «Витебскмясомолпром» является базовым логистическим центром Государственного объединения «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты». Предприятие имеет складские помещения и холодильные камеры, осуществляет грузоперевозки специализированным автотранспортом. ОАО «Витебскмясомолпром» представляет на рынках Беларуси и России мясо-молочную продукцию предприятий-производителей Витебской области. Помимо оптовой торговли, «Витебскмясомолпром» оказывает услуги по хранению грузов, транспортные услуги, предлагает услуги аккредитованной лаборатории.