Не занятых в экономике жителей Пинского района просят представить сведения в комиссию по занятости



К сведению жителей Пинского района!

Комиссиями по содействию занятости населения формируется список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих по полной стоимости услугу по горячему водоснабжению.

Если Вы не заняты в экономике, являетесь плательщиком данной услуги и до сих пор не обращались в комиссии, просим до 20 февраля 2019 г. представить сведения, дающие право не включать Вас в указанный список.