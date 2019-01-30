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Не занятых в экономике жителей Пинского района просят представить сведения в комиссию по занятости

31.01.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Не занятых в экономике жителей Пинского района просят представить сведения в комиссию по занятости
К сведению жителей Пинского района!

Комиссиями по содействию занятости населения формируется список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих по полной стоимости услугу по горячему водоснабжению.

Если Вы не заняты в экономике, являетесь плательщиком данной услуги и до сих пор не обращались в комиссии, просим до 20 февраля 2019 г. представить сведения, дающие право не включать Вас в указанный список.

Информация о работе Пинской районной комиссии размещена на официальном сайте Пинского райисполкома.

Не занятых в экономике жителей Пинского района просят представить сведения в комиссию по занятости

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