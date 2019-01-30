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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нацбанк не прогнозирует значительного изменения ставки рефинансирования в 2019 году. Об этом сообщил сегодня на заседании Республиканского клуба директоров заместитель начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа - начальник управления экономического анализа Национального банка Андрей Категов, передает корреспондент БЕЛТА.

Ключевая задача регулятора на этот год заключается в снижении инфляции. "Мы последовательно идем к нашей среднесрочной цели - 4%. По прошлому году наш ориентир был 6%, при этом мы были даже несколько ниже - инфляция составила 5,6%. В этом году поставили себе цель 5% и намереваемся ее выполнить", - сказал Андрей Категов.

Есть основания говорить о том, что достижение этой цели не потребует неких значимых экстраординарных мер Национального банка в плане изменения процентной политики, подчеркнул он. "Поэтому, скорее всего, если говорить о ставке рефинансирования, то ожидать, что мы куда-то далеко уйдем от 10% (в любую сторону), не стоит. Высокая вероятность, что на конец года 10% сохранятся", - добавил представитель регулятора.

Что касается ставок на кредитном рынке, то они останутся примерно на уровне прошлого года.

Среди прочих задач Нацбанка на 2019 год Андрей Категов назвал дедолларизацию. "Вопрос этот очень важный, хотя для некоторых предприятий он довольно чувствительный. Мы постарались по максимум снять валютные ограничения. В текущей ситуации, когда мы сняли и обязательную продажу валюты, и целевую покупку, механизмы расчетов внутри страны в валюте либо привязка к валюте - это уже анахронизм. Поэтому в текущем году Национальный банк будет стараться по максимуму сокращать все случаи расчетов в валюте либо случаи привязки", - пояснил Андрей Категов. Позиция Национального банка такова - внутри страны резиденты с резидентами должны рассчитываться в белорусских рублях.-0-