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В Беларуси будут отслеживать «внешние и внутренние информационные потоки»
31.01.2019 16:20 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси будет создано научное учреждение, которое будет заниматься вопросами политического анализа «внешних и внутренних информационных потоков». Об этом журналистам сообщил начальник информационно-аналитического управления государственного секретариата Совета безопасности Олег Макаров.
Как заявил Макаров, соответствующее решение принял президент.
— Главой государства принято решение о создании в республике научного учреждения, которое бы занималось вопросами политического анализа и исследовало информационные потоки, как внутренние, так и внешние, и готовило бы важный стратегический анализ ситуации в стране и за рубежом, — рассказал в эфире телеканала
Сегодня у президента, напомним,
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- Главой государства принято решение о создании в республике научного учреждения, которое бы занималось вопросами политического анализа и исследовало...
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