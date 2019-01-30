В Беларуси будут отслеживать «внешние и внутренние информационные потоки»

В Беларуси будет создано научное учреждение, которое будет заниматься вопросами политического анализа «внешних и внутренних информационных потоков». Об этом журналистам сообщил начальник информационно-аналитического управления государственного секретариата Совета безопасности Олег Макаров.

Как заявил Макаров, соответствующее решение принял президент.

— Главой государства принято решение о создании в республике научного учреждения, которое бы занималось вопросами политического анализа и исследовало информационные потоки, как внутренние, так и внешние, и готовило бы важный стратегический анализ ситуации в стране и за рубежом, — рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» Макаров.

Сегодня у президента, напомним, прошло совещание по вопросам информационной безопасности. В ближайшие дни будет разработан и представлен документ, регулирующий эту сферу деятельности.