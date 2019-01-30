Замглавы МИД Беларуси о возвращении дипломатов США в Минск: Процесс займет месяцы, если не годы

Замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко подтвердил, что Беларусь сняла ограничение на число американских дипломатов в Минске. Об этом дипломат заявил, выступая на панельной дискуссии «Атлантического совета» в Вашингтоне 31 января.

— У нас нет графика (возвращения дипломатов. — Прим. TUT.BY), мы еще подходим к решению совместно с американской стороной — вернуть послов. Окончательное решение еще не принято. Когда будет принято? Процесс займет месяцы, если не годы. Скорее всего, годы, до того как мы увидим послов в обеих столицах.

Также Олег Кравченко сообщил, что не исключает того, что безвизовый въезд в Беларусь распространится и на наземные границы. Однако, как отметил дипломат, это также длительный процесс.

— Надеюсь, что это произойдет раньше, чем позже, — заметил представитель МИД.

Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy сообщил , что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.

Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали не раскрыл .

«Мы ведем переговоры по всему спектру проблемных вопросов, остающихся в наших отношениях, в том числе и по вопросам, связанным с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах», — заявил Владимир Макей журналистам.

С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.