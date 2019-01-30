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СК приостановил расследование дел исчезнувших политиков

31.01.2019 20:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Расследование дел об исчезновении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского приостановлено. Соответствующие уведомления получили родственники исчезнувших, сообщает Белорусский документационный центр.

Следственный комитет сообщает, что «производство предварительного следствия» приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

«В случае его установления расследование будет незамедлительно возобновлено, о чем Вы будете уведомлены дополнительно», — говорится в уведомлении.

Уведомления получили Ирина Красовская, Зинаида Гончар и доверенное лицо семьи Захаренко Олег Волчек. Фото с сайта bydc.info

«Таким образом государство прекращает искать исчезнувших более 19 лет назад оппонентов власти, устанавливать виновных в этих исчезновениях и исключает все возможности их наказания», — прокомментировала решение Следственного комитета руководитель центра Раиса Михайловская. Она указала на то, что приостановленное еще в 2006 году дело об исчезновении журналиста Дмитрия Завадского ни разу не возобновлялось.


Экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко пропал без вести 7 мая 1999 года — по официальной версии, вечером в районе улицы Жуковского в Минске он был похищен с применением насилия неустановленными лицами и увезен на легковом автомобиле в неизвестном направлении.

В сентябре этого же года, как гласит версия следствия, были насильственно похищены неизвестными лицами оппозиционный политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский.

В 2000-м бесследно исчез телеоператор ОРТ Дмитрий Завадский.

Представители оппозиции, родные пропавших и международная общественность считают, что Гончар и Красовский были похищены по политическим мотивам. После исчезновений Евросоюз и США ввели санкции в отношении Юрия Сивакова и Владимира Наумова, на тот момент бывшего и действующего министров внутренних дел соответственно, госсекретаря Совета безопасности, позже генпрокурора Виктора Шеймана и бывшего командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко по подозрению в причастности к этим исчезновениям. Белорусские власти неоднократно отвергали эти обвинения.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет сообщает, что «производство предварительного следствия» приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве...
 
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