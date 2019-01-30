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СК приостановил расследование дел исчезнувших политиков
31.01.2019 20:40 — Новости Экономики | Tut.by
Расследование дел об исчезновении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского приостановлено. Соответствующие уведомления получили родственники исчезнувших,
Следственный комитет сообщает, что «производство предварительного следствия» приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
«В случае его установления расследование будет незамедлительно возобновлено, о чем Вы будете уведомлены дополнительно», — говорится в уведомлении.
«Таким образом государство прекращает искать исчезнувших более 19 лет назад оппонентов власти, устанавливать виновных в этих исчезновениях и исключает все возможности их наказания», — прокомментировала решение Следственного комитета руководитель центра Раиса Михайловская. Она указала на то, что приостановленное еще в 2006 году дело об исчезновении журналиста Дмитрия Завадского ни разу не возобновлялось.
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Следственный комитет сообщает, что «производство предварительного следствия» приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве...
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