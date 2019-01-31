|
Пресс-секретарь президента: В стране будет создана новая система медиаизмерений
31.01.2019 21:34 — Новости Экономики | Tut.by
— В контексте обсуждения глобальных вопросов информационной безопасности на совещании был вынесен и вопрос организации в стране новой системы медиаизмерений. Это важнейший элемент в реализации нашей информационной политики, от функционирования данной системы напрямую зависит в первую очередь финансовое состояние СМИ. Именно поэтому руководители крупнейших средств массовой информации вынесли данный вопрос на обсуждение на столь высокий уровень, — пояснила Эйсмонт.
По ее словам, были рассмотрены различные варианты данного процесса — от привлечения зарубежной специализированной международно признанной компании до организации собственного измерителя.
Президент выслушал все предложения и обозначил основное требование — «система должна работать исключительно в интересах страны», добавила Эйсмонт.
— Планируется, что документ будет внесен на рассмотрение уже в ближайшие дни, — подытожила Эйсмонт.
Сегодня на совещании также, напомним, Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По ее словам, были рассмотрены различные варианты данного процесса - от привлечения зарубежной специализированной международно признанной компании, до...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)