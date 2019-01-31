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Пресс-секретарь президента: В стране будет создана новая система медиаизмерений

31.01.2019 21:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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На совещании у президента по вопросам информационной безопасности было предложено несколько вариантов проведения медиаизмерений. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.


Фото с сайта euroradio.fm

— В контексте обсуждения глобальных вопросов информационной безопасности на совещании был вынесен и вопрос организации в стране новой системы медиаизмерений. Это важнейший элемент в реализации нашей информационной политики, от функционирования данной системы напрямую зависит в первую очередь финансовое состояние СМИ. Именно поэтому руководители крупнейших средств массовой информации вынесли данный вопрос на обсуждение на столь высокий уровень, — пояснила Эйсмонт.

По ее словам, были рассмотрены различные варианты данного процесса — от привлечения зарубежной специализированной международно признанной компании до организации собственного измерителя.

Президент выслушал все предложения и обозначил основное требование — «система должна работать исключительно в интересах страны», добавила Эйсмонт.

— Планируется, что документ будет внесен на рассмотрение уже в ближайшие дни, — подытожила Эйсмонт.

Сегодня на совещании также, напомним, Александр Лукашенко дал поручение создать в стране научное учреждение, которое будет заниматься политическим анализом и исследованием информации, распространяемой как СМИ, так и в интернете.

 
 
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По ее словам, были рассмотрены различные варианты данного процесса - от привлечения зарубежной специализированной международно признанной компании, до...
 
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