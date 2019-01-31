«Хотим разобраться - и как жители, и как сотрудники». Прокуратура Могилевщины взялась за «Омск Карбон»

Прокуратура области все еще проводит проверку по коллективному обращению жителей Могилевского района: они пожаловались на выброс «сажи» предприятием «Омск Карбон Могилев». Местные по-прежнему считают, что производство следует закрыть или перенести, и собирают подписи, в том числе в интернете . Прокуратура же добивается строительства стационарной единой лаборатории контроля всей промзоны под Могилевом, в которую входит и «Омск Карбон».



Фото: svaboda.org

— Чтобы разобраться в ситуации, нужны специальные знания. Потому к проверке привлечены специалисты Министерства охраны природы. Говорить о результатах преждевременно, так как мы хотим разобраться досконально и как жители Могилева, и как сотрудники прокуратуры, — сказал заместитель прокурора области Сергей Парфенов.

То, что для жителей поселка Вейно — «выброс сажи», чиновники и экологи госструктур называют «превышением норматива по содержанию твердых частиц». Местные показывают фото и видео с черным налетом на подоконниках домов, который остался после 19 ноября, говорят, что в Вейно плитка около церкви вся была черной.

Председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Дедков говорит, что специалисты, которые выехали на вызов жителей, черного снега не зафиксировали. Как и повышения уровня загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и территории проживания людей.

— Превышение норматива содержания твердых частиц выявили на одном из источников предприятия: 690,17 мг/м3 при норме 17,01 мг/м3. Но называть это превышением нормы неправильно, — подчеркнул Дедков.

Потому что по закону нужно сделать повторный замер для определения среднего показателя. А «Омск Карбон Могилев» после 19 ноября не работает — говорят, производство приостановили планово во время пуско-наладочных работ, а вовсе не из-за выброса.





«Фактов превышения загрязнения атмосферного воздуха в зоне проживания граждан выявлено не было», — утверждают руководство свободной экономической зоны, облкомитет охраны природных ресурсов, облцентр гигиены и эпидемиологии.

По их словам, «Омск Карбон Могилев» уже закупил и установит к запуску производства систему автоматического контроля промышленных выбросов. Почему ее не установили до пусконаладочных работ — говорят, это и не было предусмотрено.

Чиновники говорят, что производство будет работать с соблюдением всех норм: мол, все под контролем, а разовый выброс не считается, так как в жилой зоне никаких превышений нормы не зафиксировано.

Местные жители считают выброс в ноябре первым серьезным тревожным звоночком. Они считают, что производство вредное и построено непозволительно близко к населенным пунктам.

Не переубедили их на встрече 25 января, которую провели в Вейнянском сельсовете. Правда, звали на нее лишь подписантов жалобы в прокуратуру, но людей пришло гораздо больше. Инициативной группе пообещали экскурсию на «Омск Карбон Могилев» после запуска предприятия.





Областная прокуратура же предлагает создать единую лабораторию контроля предприятий свободной экономической зоны под Могилевом в районе поселка Вейно и соседних деревень. «Этот вопрос мы пробиваем через министерство», — сказал первый заместитель прокурора области Олег Пимашков. Связано это с тем, что жители жалуются в том числе на запах смолы с предприятий деревообработки в этой зоне.

— Нам кажется, что пахнет сосной, но ведь это не так. Чем пахнет и почему, должны разобраться специалисты. А для этого нужно специальное оборудование, — сказал прокурор области Александр Чадюк. — Мы прорабатываем вопрос, чтобы через Генпрокуратуру выйти на соответствующие органы и поставить вопрос об уменьшении показателей выбросов для предприятий. Существующий сейчас показатель не сможет дать нам возможность дышать воздухом и не чувствовать каких-либо примесей. Может, я не совсем квалифицированно говорю, но ведь мы, жители, чувствуем себя неприятно, когда дышим этим воздухом с посторонними примесями.

То, что завод нельзя привлечь к ответственности за разовый выброс, — несовершенство законодательства, считают в прокуратуре. И подчеркивают: нужно добиваться не выплаты штрафов за нарушение природоохранного законодательства, а того, чтобы работали очистные сооружения.

«Омск Карбон Могилев» — завод по производству технического углерода компании «Омск Карбон Групп», который начали строить в июле 2014 года. Объем инвестиций — около 200 млн долларов. Завод находится на территории свободной экономической зоны «Могилев», которая вплотную подходит к окраине областного центра и граничит с трассой на Гомель. В паре-тройке километров — ряд крупных деревень, поселков. «Омск Карбон Могилев» намерен выпускать до 200 тыс. тонн техуглерода в год.