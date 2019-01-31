Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 февраля, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.



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Среди сигарет ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" больше всего подорожают Rider City, Rider Desert, Rider Air, Rider Street - на Br1,64 (с Br0,86 до Br2,5). Цена Pall Mall, Kent, Luckies, Vogue повысится на 10 копеек (на некоторые виды Pall Mall на 5 копеек), Сооper, Oscar - на 75 копеек, Velvet - на 60 копеек и др.

Что касается ООО "Табак-инвест", то компания не будет повышать цены на продукцию. Сигареты, ввозимые компанией "Беларусьторг", "Энерго-оил", подорожают на 5-10 копеек. Так, Kеnт Mode Blue, Kеnт Mode Silver, Kеnт Double Mix будет стоить Br3 (в январе Br2,9), L&M Motion, L&M Compact (синий) - Br2,1 (в январе Br2,05), Marlboro Gold, Marlboro Red - Br3,1 (в январе Br3).

В продаже также появятся некоторые новые виды сигарет, цены на них также размещены на сайте МНС.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-

БЕЛТА