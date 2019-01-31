Беларусь предлагает странам ЕАЭС объединять усилия по цифровой трансформации

Сергей Румас

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает партнерам по ЕАЭС объединять усилия в вопросах цифровой трансформации. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на международном форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии" в Алматы (Казахстан), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Мы осознаем, что процессы цифровизации по определению выходят за пределы границ любой, даже самой развитой, страны. Долгосрочный успех невозможен без объединения усилий не только на национальном, но и на межгосударственном уровне. Общий успех проектов по цифровой трансформации экономик стран ЕАЭС зависит от взаимных усилий всех заинтересованных сторон, их готовности к сотрудничеству", - отметил Сергей Румас.

Вместе с тем на практике страны ЕАЭС имеют не только различную скорость, но иногда и различное направление преобразований. "Это касается и развития цифровой экономики, и законодательства. Нам необходимо не просто двигаться параллельным курсом, а действовать сообща. Чтобы получить реальный синергетический эффект, нужно вместе работать на трансграничном и глобальном IT-рынке, использовать все то лучшее, что было создано на национальном уровне, в каждой из стран - участниц ЕАЭС", - считает глава белорусского правительства.

Он напомнил, что в Беларуси обозначен курс на построение ИТ-страны. "Для этого формируется правовая и регуляторная среда, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, идет технологическая и организационная трансформация традиционных отраслей экономики. Сегодня в стране на законодательном уровне урегулировано использование токенов и технологии блокчейн. Приступила к работе первая в СНГ криптобиржа", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр подчеркнул, что по экспорту программного обеспечения на душу населения Беларусь сегодня опережает такие страны, как США, Китай, Индия. "Во многом это произошло благодаря подписанному в конце 2017 года Президентом декрету "О развитии цифровой экономики". В итоге мы получили взрывной рост резидентов: только в прошлом году в Парк высоких технологий пришло больше компаний, чем за все 12 лет его предыдущего существования. Сейчас количество резидентов в ПВТ составляет более 450 компаний", - сообщил руководитель правительства.

По словам Сергея Румаса, визитной карточкой ПВТ является развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, в этой сфере успешно работают более 80 компаний в парке. "Мы поставили задачу стать одним из ключевых центров Восточной и Центральной Европы по развитию искусственного интеллекта. Честно скажу - правительство удовлетворено первыми итогами действия президентского декрета ("О развитии цифровой экономики". - Прим. БЕЛТА). Как результат - 32-е место среди 176 стран в рейтинге Международного союза электросвязи по индексу развития информационно-коммуникационных технологий", - отметил премьер-министр.-0-