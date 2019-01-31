ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь предлагает странам ЕАЭС объединять усилия по цифровой трансформации

01.02.2019 10:09 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь предлагает странам ЕАЭС объединять усилия по цифровой трансформации
Сергей Румас

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает партнерам по ЕАЭС объединять усилия в вопросах цифровой трансформации. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на международном форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии" в Алматы (Казахстан), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Мы осознаем, что процессы цифровизации по определению выходят за пределы границ любой, даже самой развитой, страны. Долгосрочный успех невозможен без объединения усилий не только на национальном, но и на межгосударственном уровне. Общий успех проектов по цифровой трансформации экономик стран ЕАЭС зависит от взаимных усилий всех заинтересованных сторон, их готовности к сотрудничеству", - отметил Сергей Румас.

Вместе с тем на практике страны ЕАЭС имеют не только различную скорость, но иногда и различное направление преобразований. "Это касается и развития цифровой экономики, и законодательства. Нам необходимо не просто двигаться параллельным курсом, а действовать сообща. Чтобы получить реальный синергетический эффект, нужно вместе работать на трансграничном и глобальном IT-рынке, использовать все то лучшее, что было создано на национальном уровне, в каждой из стран - участниц ЕАЭС", - считает глава белорусского правительства.

Он напомнил, что в Беларуси обозначен курс на построение ИТ-страны. "Для этого формируется правовая и регуляторная среда, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, идет технологическая и организационная трансформация традиционных отраслей экономики. Сегодня в стране на законодательном уровне урегулировано использование токенов и технологии блокчейн. Приступила к работе первая в СНГ криптобиржа", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр подчеркнул, что по экспорту программного обеспечения на душу населения Беларусь сегодня опережает такие страны, как США, Китай, Индия. "Во многом это произошло благодаря подписанному в конце 2017 года Президентом декрету "О развитии цифровой экономики". В итоге мы получили взрывной рост резидентов: только в прошлом году в Парк высоких технологий пришло больше компаний, чем за все 12 лет его предыдущего существования. Сейчас количество резидентов в ПВТ составляет более 450 компаний", - сообщил руководитель правительства.

По словам Сергея Румаса, визитной карточкой ПВТ является развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, в этой сфере успешно работают более 80 компаний в парке. "Мы поставили задачу стать одним из ключевых центров Восточной и Центральной Европы по развитию искусственного интеллекта. Честно скажу - правительство удовлетворено первыми итогами действия президентского декрета ("О развитии цифровой экономики". - Прим. БЕЛТА). Как результат - 32-е место среди 176 стран в рейтинге Международного союза электросвязи по индексу развития информационно-коммуникационных технологий", - отметил премьер-министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает партнерам по ЕАЭС объединять усилия в вопросах цифровой трансформации. Об этом заявил премьер-министр Беларуси...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Хотим разобраться - и как жители, и как сотрудники». Прокуратура Могилевщины взялась за «Омск Карбон»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика