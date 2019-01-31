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Беларусбанк возобновил кредитование физлиц на покупку жилья

01.02.2019 10:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусбанк возобновил кредитование физлиц на покупку жилья
Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 февраля возобновляет кредитование физических лиц на покупку недвижимости у застройщиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

Процентная ставка по таким кредитам составляет ставку рефинансирования Национального банка, увеличенную на 6 процентных пунктов.

Кроме того, по кредитам на строительство недвижимости при расчете желаемой суммы кредита возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов поручителя - физического лица.

Более подробную информацию можно получить на сайте Беларусбанка или в контакт-центре по телефону 147.

Как сообщалось ранее, Беларусбанк с 8 ноября 2018 года приостановил прием новых заявлений граждан на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 февраля возобновляет кредитование физических лиц на покупку недвижимости у застройщиков, сообщает БЕЛТА со...
 
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