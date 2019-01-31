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«Минскстрой» принимает заявки на квартиры в доме №38: сдача дома в марте, цена – от 2500 рублей
01.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
«Минскстрой» выпустил очередную проектную декларацию по дому №38 в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка. Документ опубликован сегодня
Строительство односекционного 19-этажного 132-квартирного жилого дома серии М111-90 стартовало в ноябре 2017 года, через месяц новостройку планируется сдать. Заказчик строительства – ГПО «Минскстрой», генподрядчик – ОАО «МАПИД».
Сегодня «Минскстрой» открыл прием заявок на очередную партию квартир в почти готовом доме. Для покупки вакантны 39 квартир – 18 «однушек», 17 «двушек» и 4 трехкомнатные квартиры. Жилье сдается без отделки, цены от 2500 рублей (за «трешки») до 2550 (за «однушки»). Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры.
Отметим, что заявления о долевом строительстве будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней после выхода проектной декларации в кабинете 105, по адресу г. Минск, ул. К Маркса, 13А. Но, похоже, что всем желающим квартир не хватит. 28 января Realt.by побывал в очереди по другому дому «Минскстроя», там выяснилось, что еще до выхода проектной декларации в очередь записалось уже порядка 100 человек.
— Я сейчас пойду, напишу заявление на квартиру. Но для оплаты у меня есть неделя. Если за это время выйдет проектная декларация по дому №38 по генплану, я аннулирую свое заявление. Сегодня я записался 97-м в очередь за квартирами в 38-м доме, — сказал мужчина из очереди за квартирами.
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«Минскстрой» выпустил очередную проектную декларацию по дому №38 в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка. Документ опубликован сегодня в газете...
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