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Каждый пользователь Realt.by может помочь нам стать лучше. Мы проводим опрос читателей

01.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Каждый пользователь Realt.by может помочь нам стать лучше. Мы проводим опрос читателей

Только вы сможете подсказать нам, на что стоит больше обратить внимание, каких сервисов на сайте не хватает и как сделать использование нашего сайта более удобным. Каждый ваш ответ будет ценным. Чем больше мнений мы соберем, тем более четкую картину получим. Ответы на вопросы займут не более 5 минут.

Форма с вопросами находится ЗДЕСЬ.

В анкете большинство вопросов имеют варианты ответа. В них Вам нужно только выбрать один или несколько вариантов. Если из предложенных ответов не будет подходящего, можно оставить свой уникальный вариант.

В тех вопросах, где необходим более развернутый ответ, Вы сможете написать все, что посчитаете нужным.

Мы очень надеемся на то, что Вы откликнетесь на нашу просьбу. Опрос анонимный.

 
 
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