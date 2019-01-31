Румас в Казахстане похвастался успехами белорусских айтишников и первой в СНГ криптобиржей

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас принял участие в работе международного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии» в Алма-Аты, сообщила пресс-служба Совмина.



Фото: пресс-служба правительства

На форуме в Казахстане обсуждались перспективы интеграции технопарков Евразии, создание совместных инновационных проектов. Главная цель форума — выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие цифровых экономик стран ЕАЭС, повышая их конкурентоспособность.

Румас рассказал, что в Беларуси развитие цифровых технологий является национальным приоритетом и одним из важнейших драйверов социально-экономического развития государства. «Президентом нашей страны несколько лет назад был обозначен курс на построение „ИТ-страны“. Для этого формируется правовая и регуляторная среда, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, идет технологическая и организационная трансформация традиционных отраслей экономики. Сегодня в стране на законодательном уровне урегулировано использование токенов и технологии блокчейн. Приступила к работе первая в СНГ криптобиржа », — подчеркнул он.

Премьер-министр подчеркнул, что по экспорту программного обеспечения на душу населения Беларусь сегодня опережает США, Китай и Индию. «Во многом это произошло благодаря подписанному в конце 2017 года президентом Республики Беларусь декрету „О развитии цифровой экономики“. В итоге мы получили взрывной рост резидентов — только в прошлом году в Парк пришло больше компаний, чем за все 12 лет его предыдущего существования. Сейчас количество резидентов в ПВТ составляет более 450 компаний», — сообщил руководитель правительства.

По словам Сергея Румаса, «визитной карточкой» Парка является развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Более 80 компаний в Парке успешно занимаются в этой сфере. «Мы поставили задачу стать одним из ключевых центров Восточной и Центральной Европы по развитию искусственного интеллекта. Честно скажу — правительство удовлетворено первыми итогами действия президентского декрета. Как результат — 32 место среди 176 стран мира в рейтинге Международного союза электросвязи по индексу развития информационно-коммуникационных технологий (рейтинг ИКТ)», — отметил он.

Румас обратил внимание, что инвестиции в инфраструктуру позволили Беларуси подняться на 29 место в мире по уровню проникновения услуги фиксированного высокоскоростного доступа в сеть Интернет.

«Но одновременно мы осознаем, что процессы цифровизации по определению выходят за пределы границ любой, даже самой развитой, страны. Долгосрочный успех невозможен без объединения усилий не только на национальном, но и на межгосударственном уровне. Общий успех проектов по цифровой трансформации экономик стран ЕАЭС зависит от одновременных и взаимных усилий всех заинтересованных сторон, их готовности к сотрудничеству. Мы видим, что на практике страны имеют не только различную скорость, но иногда и различное направление преобразований. Это касается и развития цифровой экономики, и законодательства. Нам необходимо не просто двигаться параллельным курсом, а действовать сообща. Чтобы получить реальный синергетический эффект, нужно вместе работать на трансграничном и глобальном IT-рынке, использовать все то лучшее, что было создано на национальном уровне, в каждой из стран — участниц ЕАЭС» — резюмировал Сергей Румас.