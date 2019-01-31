ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посол Беларуси: вопрос строительства БелАЭС излишне политизирован в Литве, что мешает развитию отношений

01.02.2019 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Вопрос строительства Белорусской атомной электростанции излишне политизирован в Литве. Об этом посол Беларуси в Литве Александр Король, завершающий свою дипмиссию в этой стране, заявил в интервью литовскому еженедельнику "Экспресс-неделя", сообщает БЕЛТА.
 
"Данный вопрос излишне политизирован в самой Литве и существенным образом влияет на развитие двусторонних отношений. Мы заметили, что многие политики или руководители ведомств опасаются визитов в Беларусь и в целом избегают показывать свое позитивное отношение к соседям. Бизнесмены предпочитают не афишировать свои инвестиции в экономику Беларуси и зачастую вынуждены оправдываться за ведение бизнеса в нашей стране", - рассказал Александр Король.
 
Посол Беларуси: вопрос строительства БелАЭС излишне политизирован в Литве, что мешает развитию отношений
 
По его словам, звучащие в Литве необоснованные претензии к проекту БелАЭС и громкие призывы остановить строительство напоминают мелодию заезженной пластинки. "Литовская сторона по-своему интерпретирует итоги работы международных миссий, порою, не соглашаясь с выводами авторитетных международных экспертов, - отметил посол. - Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что столь неконструктивной позиции в отношении БелАЭС придерживается только Литва. Остальные страны-соседи данную позицию не разделяют и придерживаются более прагматичного подхода, в том числе по вопросу приобретения электроэнергии".
 
Показательна в данном случае и статистика, обратил внимание дипломат. В 2018 году, например, сама Литва закупила в Беларуси электроэнергии на сумму 50 млн евро - примерно 1 млрд квт/час. Это в 8,5 раза больше, чем годом ранее. "Все это говорит лишь о том, что в таких важных для государства вопросах популизм неуместен. Запасной вариант должен быть всегда. Уверен, что однажды этот острый вопрос снимется с повестки двусторонних отношений, а в самой Литве возобладают прагматичные подходы", - сказал Александр Король.
 
Он еще раз подчеркнул, что Беларусь в полном объеме выполняет свои обязательства перед всемирным агентством МАГАТЭ и европейскими организациями по ядерной безопасности. "Ведь в том, чтобы АЭС строилась с соблюдением технологии и соответствовала абсолютно всем критериям безопасности, в первую очередь заинтересованы именно мы сами", - резюмировал посол.
 
 
 
 
 
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос строительства Белорусской атомной электростанции излишне политизирован в Литве. Об этом посол Беларуси в Литве Александр Король, завершающий свою...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусбанк возобновил кредитование физлиц на покупку жилья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика