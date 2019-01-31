Жители Оршанского района будут жить дольше и лучше уже к 2023 году: что для этого сделают

Правительство постановлением от 28 января 2019 года № 58 утвердило меры по реализации программы развития Оршанского региона до 2023 года стоимостью около 2,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Совмина.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На 200 страницах расписаны мероприятия по созданию условий для роста доходов населения, обеспечения комфортной жизни за счет более эффективного использования промышленного, аграрного, транспортно-логистического, туристического и природно-ресурсного потенциала Оршанского района, наращивания экспорта товаров, активизации предпринимательской и инвестиционной инициативы.

Документ касается 18 направлений, от промышленности до здравоохранения и туризма.

К примеру, в промышленности основная цель — обеспечить устойчивое развитие машиностроительных организаций и повышение их конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для этого проведут модернизацию в ОАО «Станкозавод «Красный борец», на Оршанском инструментальном заводе, Заводе приборов автоматического контроля, «Оршаагропроммаше». Модернизация также ждет ОАО «Техника связи», Оршанский авиаремонтный завод, Оршанский льнокомбинат, «Свiтанак». Льнокомбинату также поручено развивать сотрудничество с брендовыми компаниями, торговыми сетями (IKEA, Wallmart, Inditex и другими). Общее финансирование по промышленной подпрограмме, которая включает 240 индикаторов и показателей, составит 429,5 млн. При этом средняя начисленная зарплата в промышленности должна вырасти радикально — с 718,4 рубля в 2018 году до 1323,1 рублей в 2023-м.

В АПК целью названо повышение эффективности и финансовой устойчивости организаций, конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, средняя зарплата в 2023 году должна быть 1039 рублей. Финансирование для АПК и лесного хозяйства — 902,6 млн.

Для развития логистической системы и транзитного потенциала предусмотрены строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша» с созданием международного торгового городка, реконструкция аэродрома Орша, модернизация железнодорожной инфраструктуры.

В транспортном секторе планируется обновить парк подвижного состава для городских и пригородных перевозок, обеспечить доступ к Wi-Fi на автовокзале Орши и в транспорте, провести ремонт дорог и мостов.

До 2023 года включительно в Оршанском районе введут 146 тыс. кв м жилья, в том числе 45,3 тыс. кв м с господдержкой.

Ожидаемая средняя продолжительность жизни в 2023 году — 75,2 года против 73,8 лет в 2018 году.

Удельный вес занятых в малом и среднем предпринимательстве к 2023 году изменится незначительно и составит 25% от общей численности занятых в экономике Оршанского района (23% в прошлом году).

Уровень зарегистрированной безработицы в 2019—2023 годах не должен превышать 0,7%. Число трудоустроенных за год на новые рабочие места должно вырасти с 670 человек до 820 человек в 2023 году.