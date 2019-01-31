ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Оршанского района будут жить дольше и лучше уже к 2023 году: что для этого сделают

01.02.2019 11:20 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Правительство постановлением от 28 января 2019 года № 58 утвердило меры по реализации программы развития Оршанского региона до 2023 года стоимостью около 2,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Совмина. 


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На 200 страницах расписаны мероприятия по созданию условий для роста доходов населения, обеспечения комфортной жизни за счет более эффективного использования промышленного, аграрного, транспортно-логистического, туристического и природно-ресурсного потенциала Оршанского района, наращивания экспорта товаров, активизации предпринимательской и инвестиционной инициативы.

Документ касается 18 направлений, от промышленности до здравоохранения и туризма.

К примеру, в промышленности основная цель — обеспечить устойчивое развитие машиностроительных организаций и повышение их конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для этого проведут модернизацию в ОАО «Станкозавод «Красный борец», на Оршанском инструментальном заводе, Заводе приборов автоматического контроля, «Оршаагропроммаше». Модернизация также ждет ОАО «Техника связи», Оршанский авиаремонтный завод, Оршанский льнокомбинат, «Свiтанак». Льнокомбинату также поручено развивать сотрудничество с брендовыми компаниями, торговыми сетями (IKEA, Wallmart, Inditex и другими). Общее финансирование по промышленной подпрограмме, которая включает 240 индикаторов и показателей, составит 429,5 млн. При этом средняя начисленная зарплата в промышленности должна вырасти радикально — с 718,4 рубля в 2018 году до 1323,1 рублей в 2023-м.

В АПК целью названо повышение эффективности и финансовой устойчивости организаций, конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, средняя зарплата в 2023 году должна быть 1039 рублей. Финансирование для АПК и лесного хозяйства — 902,6 млн.

Для развития логистической системы и транзитного потенциала предусмотрены строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша» с созданием международного торгового городка, реконструкция аэродрома Орша, модернизация железнодорожной инфраструктуры.

В транспортном секторе планируется обновить парк подвижного состава для городских и пригородных перевозок, обеспечить доступ к Wi-Fi на автовокзале Орши и в транспорте, провести ремонт дорог и мостов.

До 2023 года включительно в Оршанском районе введут 146 тыс. кв м жилья, в том числе 45,3 тыс. кв м с господдержкой.

Ожидаемая средняя продолжительность жизни в 2023 году — 75,2 года против 73,8 лет в 2018 году.

Удельный вес занятых в малом и среднем предпринимательстве к 2023 году изменится незначительно и составит 25% от общей численности занятых в экономике Оршанского района (23% в прошлом году).

Уровень зарегистрированной безработицы в 2019—2023 годах не должен превышать 0,7%. Число трудоустроенных за год на новые рабочие места должно вырасти с 670 человек до 820 человек в 2023 году.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство постановлением от 28 января 2019 года № 58 утвердило меры по реализации программы развития Оршанского региона до 2023 года стоимостью около 2,4 млрд...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Веселый тест о том, как в Беларуси протестовать по закону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика