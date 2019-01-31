Система Bosch — ключ к предотвращению автомобильных краж

Профессионалу требуется менее пяти секунд, чтобы взломать систему бесключевого доступа в автомобиле, совершив так называемую «атаку ретрансляционной станции». Решением этой проблемы станет новое приложение Bosch.

«Perfectly Keyless коренным образом изменит работу системы бесключевого доступа. Это «ключ» к предотвращению автомобильных угонов», – говорит Харальд Крегер, президент Bosch Automotive Electronics. Особенность Perfectly Keyless состоит в том, что оно использует виртуальный ключ, который находится в приложении смартфона автовладельца. Датчики, установленные в автомобиле, точно распознают смартфон владельца и открывают автомобиль только для него, связываясь через облако. Perfectly Keyless можно использовать также для коммерческих автомобилей и для автопарков, поэтому приложение имеет огромный рыночный потенциал во всем мире.

Чтобы открыть дверь и запустить двигатель, ключ связывается с автомобилем при помощи радиосигнала в диапазоне низких либо ультравысоких частот. В борьбе против автомобильных краж индустрия постоянно совершенствует существующие системы. «Bosch начинает разработку цифровой системы бесключевого доступа. Наш девиз – революция, а не эволюция», – говорит Крегер. Bosch использует смартфон в качестве виртуального ключа, а Bluetooth – в качестве технологии передачи. Благодаря многолетнему опыту работы с полупроводниками, Bosch сделает эту систему абсолютно надежной, как, например, система контроля доступа по отпечатку пальца.

Крошечные микрочипы для управления связью через Bluetooth, датчики в автомобиле и специальный блок управления образуют систему, которая открывает дверь только для смартфона, содержащего виртуальный ключ. Perfectly Keyless блокирует сигналы от других смартфонов или электронных устройств, таким образом защищая авто от незаконного доступа.

Подобные виртуальные системы уже давно используются в автопарках. Через облако оператор дает разрешение на запуск транспортного средства, и только тогда пользователь может открыть автомобиль, завести его и снова закрыть с помощью приложения. В этой коммуникации смартфона с транспортным средством используется ближняя бесконтактная связь (NFC), беспроводной протокол для обмена данными на расстоянии нескольких сантиметров. Система сможет распознать сигнал и открыть двери, только если пользователь достанет свой смартфон и поднесет его к отмеченной зоне на транспортном средстве. С Bosch Perfectly Keyless, связь может осуществляться на большем расстоянии и смартфон не обязательно доставать, что упрощает пользование системой как для водителей, так и для автосервисов. Если смартфон утерян или украден, то цифровой ключ можно просто деактивировать онлайн, блокируя таким образом доступ к автомобилю.