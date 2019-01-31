Замглавы белорусского МИД: Мне кажется, что Литву не устроит ничего, кроме закрытия БелАЭС

Минск надеется, что Вильнюс станет меньше волноваться по поводу БелАЭС после того, как станция начнет работать. Об этом заявил замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко, выступая на панельной дискуссии «Атлантического совета» в Вашингтоне 31 января.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— После общения с литовскими партнерами у меня складывается ощущение, что их не устроит ничего, кроме прекращения строительства или закрытия уже работающей станции. Этого просто не произойдет, станция начнет работу в конце этого года. В течение нескольких лет вы сможете убедиться, что она безопасна.

Дипломат высказал надежду, что озабоченность Литвы по атомной теме начнет уходить из отношений по мере работы АЭС.

— Мы сотрудничали с МАГАТЭ, мы согласились пройти через то, что не были обязаны проходить — стресс-тесты под надзором ЕС, которые разработаны для членов Евросоюза. Все это — чтобы показать вам, что атомная станция безопасна.

Кравченко отметил, что корпорация «Росатом» строит АЭС по такому же проекту в Евросоюзе — в Венгрии и Финляндии.

Посол Беларуси: Претензии Литвы — мелодия заезженной пластинки

Сегодня же на сайте МИД появилось интервью посла Беларуси в Литве Александра Короля еженедельнику «Экспресс-неделя» перед его отъездом из Вильнюса. Дипломат заявил, что вопрос БелАЭС «излишне политизирован в самой Литве».

— Мы заметили, что многие политики или руководители ведомств опасаются визитов в Беларусь и в целом избегают показывать свое позитивное отношение к соседям. Бизнесмены предпочитают не афишировать свои инвестиции в экономику Беларуси и зачастую вынуждены оправдываться за ведение бизнеса в нашей стране.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Призывы остановить строительство БелАЭС посол сравнил с «мелодией заезженной пластинки». Король считает, что с «неконструктивной» позицией из всех соседей Беларуси выступает только Литва.

— Остальные страны-соседи данную позицию не разделяют и придерживаются более прагматичного подхода, в том числе по вопросу приобретения электроэнергии.

Показательна в данном случае и статистика. В прошлом году, например, сама Литва закупила в Беларуси электроэнергии на сумму 50 млн евро — примерно 1 млрд кВт·час — в 8,5 раза больше, чем годом ранее. Все это говорит лишь о том, что в таких важных для государства вопросах популизм неуместен. Запасной вариант должен быть всегда.

Посол добавил, что Беларусь сама заинтересована в том, чтобы АЭС была безопасной.