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Замглавы белорусского МИД: Мне кажется, что Литву не устроит ничего, кроме закрытия БелАЭС

01.02.2019 12:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Минск надеется, что Вильнюс станет меньше волноваться по поводу БелАЭС после того, как станция начнет работать. Об этом заявил замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко, выступая на панельной дискуссии «Атлантического совета» в Вашингтоне 31 января.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— После общения с литовскими партнерами у меня складывается ощущение, что их не устроит ничего, кроме прекращения строительства или закрытия уже работающей станции. Этого просто не произойдет, станция начнет работу в конце этого года. В течение нескольких лет вы сможете убедиться, что она безопасна.

Дипломат высказал надежду, что озабоченность Литвы по атомной теме начнет уходить из отношений по мере работы АЭС.

— Мы сотрудничали с МАГАТЭ, мы согласились пройти через то, что не были обязаны проходить — стресс-тесты под надзором ЕС, которые разработаны для членов Евросоюза. Все это — чтобы показать вам, что атомная станция безопасна.

Кравченко отметил, что корпорация «Росатом» строит АЭС по такому же проекту в Евросоюзе — в Венгрии и Финляндии.

Посол Беларуси: Претензии Литвы — мелодия заезженной пластинки

Сегодня же на сайте МИД появилось интервью посла Беларуси в Литве Александра Короля еженедельнику «Экспресс-неделя» перед его отъездом из Вильнюса. Дипломат заявил, что вопрос БелАЭС «излишне политизирован в самой Литве».

— Мы заметили, что многие политики или руководители ведомств опасаются визитов в Беларусь и в целом избегают показывать свое позитивное отношение к соседям. Бизнесмены предпочитают не афишировать свои инвестиции в экономику Беларуси и зачастую вынуждены оправдываться за ведение бизнеса в нашей стране.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Призывы остановить строительство БелАЭС посол сравнил с «мелодией заезженной пластинки». Король считает, что с «неконструктивной» позицией из всех соседей Беларуси выступает только Литва.

— Остальные страны-соседи данную позицию не разделяют и придерживаются более прагматичного подхода, в том числе по вопросу приобретения электроэнергии.

Показательна в данном случае и статистика. В прошлом году, например, сама Литва закупила в Беларуси электроэнергии на сумму 50 млн евро — примерно 1 млрд кВт·час — в 8,5 раза больше, чем годом ранее. Все это говорит лишь о том, что в таких важных для государства вопросах популизм неуместен. Запасной вариант должен быть всегда.

Посол добавил, что Беларусь сама заинтересована в том, чтобы АЭС была безопасной.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск надеется, что Вильнюс станет меньше волноваться по поводу БелАЭС после того, как станция начнет работать, заявил Олег Кравченко в Вашингтоне.
 
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