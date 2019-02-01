Как выбрать душевую кабину*

Душевая кабина – уже давно не роскошь, которую далеко не все могли себе позволить, а достойная альтернатива ванне. Сегодня многие, делая ремонт, отказываются от ванны в пользу душа. А широкий ассортимент, представленный в магазине Santehlux.by, позволит выбрать душевую кабину, исходя из финансовых возможностей, размеров помещения и, конечно, предпочтений клиента.

Типы душевых кабин

Все душевые кабины можно условно разделить на три типа:

- открытые;

- закрытые;

- комбинированные;

Открытые считаются самым бюджетным вариантом. При этом зачастую они не уступают в эстетике дорогим закрытым душевым боксам.

Открытые кабины монтируются прямо к стене в ванной, могут иметь потолок, либо быть открытыми и сверху. Насчет поддона тоже все индивидуально. Владелец выбирает, будет у него модель с высоким поддоном, средним, низким или же вовсе без него.

Кстати, варианты без поддона становятся все более популярными, а минималистические сливные трапы, изящные смесители придают особый современный стиль ванной комнате.

Закрытые кабины считаются более практичными. Они представляют собой полностью закрытый блок. С водой не контактируют ни стены, ни потолок, ни пол в ванной. Благодаря этому в комнате сохраняется приятная чистота, без подтеков и разводов, а также оптимальная влажность. Кроме того, закрытые душевые кабины могут дополнительно оснащаться гидромассажем и другими приятными опциями – подсветкой, вентилятором и даже fm-радио.

Комбинированные модели – это еще один шаг вперед. Они совмещают в себе душевую кабину и ванну. Воспользоваться гидромассажем в ней можно не только стоя, но и лежа. Особенно хорош такой вариант для семей с детьми. Ведь искупать малыша в душевой кабине, если в доме отсутствует ванна, весьма затруднительно.

Формы

Сегодня представлено множество вариантов форм душевых кабин. Но наиболее распространенными являются традиционные – прямоугольные, овальные и угловые, которые чаще используются для небольших помещений и эффективно экономят пространство. Их также принято называть душевыми уголками. Они могут иметь как прямую, так и округлую форму дверей.

Материалы изготовления

Рассмотрим отдельно материалы изготовления поддонов и стенок душевых кабин.

Для поддонов используются те же материалы, что и для ванных:

- акрил;

- чугун;

- сталь;

- натуральный или искусственный камень.

Акрил – наиболее популярный благодаря небольшому весу, внешнему виду и своей неприхотливости. Также все больший спрос приобретают дорогостоящие поддоны из камня. Они не только максимально практичны, но и несут эстетическую функцию.

Стенки душевой кабины могут изготавливаться из различных видов стекла либо пластика. И те и другие отличаются повышенной прочностью. Более дорогие варианты проще в обслуживании, так как на них не остается мыльных подтеков и разводов.

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