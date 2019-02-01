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Как выбрать душевую кабину*
01.02.2019 14:03 — Новости Экономики | 21.by
Душевая кабина – уже давно не роскошь, которую далеко не все могли себе позволить, а достойная альтернатива ванне. Сегодня многие, делая ремонт, отказываются от ванны в пользу душа. А широкий ассортимент, представленный в магазине Santehlux.by, позволит выбрать душевую кабину, исходя из финансовых возможностей, размеров помещения и, конечно, предпочтений клиента.
Типы душевых кабин
Все душевые кабины можно условно разделить на три типа:
- открытые;
- закрытые;
- комбинированные;
Открытые считаются самым бюджетным вариантом. При этом зачастую они не уступают в эстетике дорогим закрытым душевым боксам.
Открытые кабины монтируются прямо к стене в ванной, могут иметь потолок, либо быть открытыми и сверху. Насчет поддона тоже все индивидуально. Владелец выбирает, будет у него модель с высоким поддоном, средним, низким или же вовсе без него.
Кстати, варианты без поддона становятся все более популярными, а минималистические сливные трапы, изящные смесители придают особый современный стиль ванной комнате.
Закрытые кабины считаются более практичными. Они представляют собой полностью закрытый блок. С водой не контактируют ни стены, ни потолок, ни пол в ванной. Благодаря этому в комнате сохраняется приятная чистота, без подтеков и разводов, а также оптимальная влажность. Кроме того, закрытые душевые кабины могут дополнительно оснащаться гидромассажем и другими приятными опциями – подсветкой, вентилятором и даже fm-радио.
Комбинированные модели – это еще один шаг вперед. Они совмещают в себе душевую кабину и ванну. Воспользоваться гидромассажем в ней можно не только стоя, но и лежа. Особенно хорош такой вариант для семей с детьми. Ведь искупать малыша в душевой кабине, если в доме отсутствует ванна, весьма затруднительно.
Формы
Сегодня представлено множество вариантов форм душевых кабин. Но наиболее распространенными являются традиционные – прямоугольные, овальные и угловые, которые чаще используются для небольших помещений и эффективно экономят пространство. Их также принято называть душевыми уголками. Они могут иметь как прямую, так и округлую форму дверей.
Материалы изготовления
Рассмотрим отдельно материалы изготовления поддонов и стенок душевых кабин.
Для поддонов используются те же материалы, что и для ванных:
- акрил;
- чугун;
- сталь;
- натуральный или искусственный камень.
Акрил – наиболее популярный благодаря небольшому весу, внешнему виду и своей неприхотливости. Также все больший спрос приобретают дорогостоящие поддоны из камня. Они не только максимально практичны, но и несут эстетическую функцию.
Стенки душевой кабины могут изготавливаться из различных видов стекла либо пластика. И те и другие отличаются повышенной прочностью. Более дорогие варианты проще в обслуживании, так как на них не остается мыльных подтеков и разводов.
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