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Беларусбанк возобновил кредитование физических лиц на покупку недвижимости

01.02.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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С 8 ноября 2018 года Беларусбанком был приостановлен прием новых заявлений граждан на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений. По информации сайта банка, с 1 февраля возобновляется кредитование физических лиц на покупку недвижимости у застройщиков.

Беларусбанк возобновил кредитование физических лиц на покупку недвижимости
Процентная ставка по таким кредитам составляет ставку рефинансирования Национального банка, увеличенную на 6 процентных пунктов.

Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам. С 27 июня 2018 года постановлением Нацбанка от 20.06.2018 г. № 279 размер ставки рефинансирование установлен в размере 10% годовых.

Кроме того, по кредитам на строительство недвижимости при расчете желаемой суммы кредита возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов поручителя — физического лица.

Более подробную информацию можно получить на сайте Беларусбанка или в контакт-центре по телефону 147.

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