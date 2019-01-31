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Беларусбанк возобновил кредитование физических лиц на покупку недвижимости
01.02.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
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С 8 ноября 2018 года Беларусбанком был приостановлен прием новых заявлений граждан на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений. По информации сайта банка, с 1 февраля возобновляется кредитование физических лиц на покупку недвижимости у застройщиков.
Кроме того, по кредитам на строительство недвижимости при расчете желаемой суммы кредита возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов поручителя — физического лица.
Более подробную информацию можно получить на сайте Беларусбанка или в контакт-центре по телефону 147.
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