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Топ-менеджеров Аверьянова ждет суд. СК насчитал ущерб на миллион рублей

01.02.2019 14:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, возбужденного в 2017 году в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова и его топ-менеджеров. Ущерб оценен на сумму около одного миллиона рублей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, полтора года назад СК сообщил о задержании шести человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющий Madison Royal Club и другие. Их подозревали в уклонении от уплаты налогов. Все эти бизнесы контролировал Юрий Аверьянов.

По данным следствия, должностные лица подконтрольных Аверьянову субъектов хозяйствования выполняли незаконные поручения фактического руководителя об изъятии денежных средств из наличной выручки, полученной в ходе финансово-хозяйственной деятельности предприятий, и их передаче в распоряжение бизнесмена без необходимого документального оформления, сообщает пресс-служба СК.

Согласно материалам уголовного дела, от 10 до 50 процентов наличной выручки заведений, входивших в структуру предприятий, подконтрольных Аверьянову, не отражалось в бухгалтерских учетах. Для сокрытия данных действий в кассовые аппараты с измененным программным обеспечением вносились ложные сведения о поступивших за смену денежных средствах. Именно эти данные передавались бухгалтерам для «белых» отчетов. При этом для Аверьянова составлялась «теневая» отчетность, которая содержала настоящие данные. С помощью изъятия наличных средств из фактической выручки занижалась налоговая база предприятий, что приводило к уклонению от уплаты сумм налогов.

По уголовному делу установлен ущерб на сумму около одного миллиона рублей, в ходе предварительного расследования обеспечено его возмещение в полном объеме, говорится в сообщении СК.

Следователями проанализирован большой объем изъятой документации, в том числе «теневой» бухгалтерии, изучены локальные нормативные правовые акты и налоговые декларации предприятий, подконтрольных Аверьянову, допрошены свидетели, говорится в сообщении. По версии следствия, полученные данные подтверждают причастность обвиняемых к совершению преступлений.

Действия одного из обвиняемых квалифицированы следователями как уклонение от уплаты налогов, еще четверых — как пособничество в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время к ним применены различные меры пресечения — залог и подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В СК отметили, что уголовное дело в отношении Юрия Аверьянова и иных лиц, в котором задокументированы дополнительные эпизоды преступной деятельности, выделено в отдельное производство и его расследование продолжается.

Недавно Генпрокуратура сообщила, что покинувшему Беларусь Аверьянову расширили обвинение. Помимо неуплаты налогов его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Минск добивается экстрадиции бизнесмена из Германии.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно материалам уголовного дела, от 10 до 50 процентов наличной выручки заведений, входивших в структуру предприятий, подконтрольных Аверьянову, не отражалось в...
 
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