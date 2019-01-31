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ЖИЛФОНД: где пройдут ремонты

01.02.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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На основании части шестой статьи 98 Жилищного кодекса Республики Беларусь решением Ивьевского районного исполнительного комитета № 23 от 21 января 2019 года утвержден текущий график капитального ремонта жилищного фонда Ивьевского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2019 год.

Капитальный ремонт жилого дома № 19 по  ул. 50 лет Октября в г. Ивье.

Общая площадь квартир жилого дома, м.кв - 1053,0. Сроки проведения работ: начало (месяц, год) - 06.2019, окончание (месяц,год) - 09.2019. Договорная стоимость объекта, тыс. рублей - 160,0. Объем фактических затрат за предыдущий период (по переходящим объектам), тыс.рублей - 4,87. План финансирования 2019  года, тыс.рублей - 153,359. План ввода общей площади квартир жилых домов на 2019 год, кв.м. - 1053,0.

Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Кирова в аг. Лаздуны 1.

Общая площадь квартир жилого дома, м.кв - 617,0. Сроки проведения работ: начало (месяц, год) - 05.2019, окончание (месяц,год) - 08.2019. Договорная стоимость объекта, тыс. рублей - 107,0. Объем фактических затрат за предыдущий период (по переходящим объектам), тыс.рублей - 4,055. План финансирования 2019  года, тыс.рублей - 95,0, в том числе бюджет - 28,0, население и арендаторы - 67,0. План ввода общей площади квартир жилых домов на 2019 год, кв.м. - 617,0.

Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. 40 лет Победы в аг. Геранены. Сезонные работы.

Общая площадь квартир жилого дома, м.кв - 1517,0. Сроки проведения работ: начало (месяц, год) - 05.2019, окончание (месяц,год) - 06.2019. Договорная стоимость объекта, тыс. рублей - 305,0. Объем фактических затрат за предыдущий период (по переходящим объектам), тыс.рублей - 168,51. План финансирования 2019  года, тыс.рублей всего - 68,0, в том числе население и арендаторы - 68,0.

Итого: общая площадь квартир жилых домов, м.кв - 3187,0. Договорная стоимость объектов, тыс. рублей - 572,0. План финансирования 2019  года, тыс.рублей  всего - 316,359, в том числе бюджет - 181,3, население и арендаторы - 135,0. План ввода общей площади квартир жилых домов на 2019 год, кв.м. - 1700,0.

 
 
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На основании части шестой статьи 98 Жилищного кодекса Республики Беларусь решением Ивьевского районного исполнительного комитета № 23 от 21 января 2019 года...
 
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