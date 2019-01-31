Кто не работает, тот платит: 75 сморгонцев освободили от уплаты ЖКУ по горячему водоснабжению по полной стоимости

В Беларуси с 1 декабря запустили базу не занятого в экономике населения. Те, кто попал под действие декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» и при этом имеет в собственности квартиру, с 1 января оплачивают по полной стоимости горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года - газоснабжение и теплоснабжение. Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется районными комиссиями, может получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдадут бесплатно в службе «Одно окно».



На очередном заседании комиссии по содействию занятости населения, которое прошло в Сморгони 25 января, 75 сморгонцев полностью или временно освободили от уплаты ЖКУ по горячему водоснабжению по полной стоимости. 65 человек из этого перечня члены комиссии сочли занятыми. Большинство из них работают за границей. В подтверждение этому эти граждане предоставили в районную комиссию копии документов об официальном трудоустройстве за рубежом.

В списке незанятых в экономике граждан помимо тех, кто сознательно не хочет работать, есть и те, кто, попав в трудную жизненную ситуацию, не может пока найти работу. Как различить эти две категории граждан? Комиссия по координации работы и содействию занятости населения наделена правом освободить обративше­гося от 100-процентной оплаты, если есть основания. Для этого гражданину необходимо на заседание комиссии представить подтверждающие документы, где в индивидуальном порядке рассмотрят подобные случаи. 25 января двоих человек из нашего района комиссия, разобравшись в их тяжелом положении, решила освободить от уплаты ЖКУ по горячему водоснабжению по полной стоимости.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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