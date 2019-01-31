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Кто не работает, тот платит: 75 сморгонцев освободили от уплаты ЖКУ по горячему водоснабжению по полной стоимости
01.02.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях
В Беларуси с 1 декабря запустили базу не занятого в экономике населения. Те, кто попал под действие декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» и при этом имеет в собственности квартиру, с 1 января оплачивают по полной стоимости горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года - газоснабжение и теплоснабжение. Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется районными комиссиями, может получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдадут бесплатно в службе «Одно окно».
В списке незанятых в экономике граждан помимо тех, кто сознательно не хочет работать, есть и те, кто, попав в трудную жизненную ситуацию, не может пока найти работу. Как различить эти две категории граждан? Комиссия по координации работы и содействию занятости населения наделена правом освободить обратившегося от 100-процентной оплаты, если есть основания. Для этого гражданину необходимо на заседание комиссии представить подтверждающие документы, где в индивидуальном порядке рассмотрят подобные случаи. 25 января двоих человек из нашего района комиссия, разобравшись в их тяжелом положении, решила освободить от уплаты ЖКУ по горячему водоснабжению по полной стоимости.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
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Кто не работает, тот платит: 75 сморгонцев освободили от уплаты ЖКУ по горячему водоснабжению по полной стоимости
В Беларуси с 1 декабря запустили базу не занятого в экономике населения. Те, кто попал под действие декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» и при...
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