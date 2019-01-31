«С указанием товара и компании». Медведев вновь поднял вопрос поставок «санкционки» через Беларусь

Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили поставки санкционной продукции в Россию через Беларусь. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам межправсовета ЕАЭС.



Фото: пресс-служба правительства РФ

«Также во время заседания в узком составе один из вопросов, который поднимался, — вопрос поставок санкционных товаров через серые каналы, через территорию Беларуси на российский рынок. Премьер-министр Беларуси поставил под сомнение, что такое происходит. В ответ на это Дмитрий Анатольевич представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована. Поэтому также этот вопрос будет решаться».

Обвинения от российских властей в адрес Беларуси из-за поставок «санкционки» звучат периодически. Россия ставит под сомнение эффективность функционирования системы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Беларуси. В Беларуси, в свою очередь, заявляют , что в этом замешаны крупные фирмы РФ и дельцы с «тяжелыми погонами».

«Решен ли этот вопрос? И если это не так, нам надо смелее об этом говорить. Потому что, по информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с „санкционкой“ и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами. Это тоже надо говорить, не стесняться. Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину часто об этом говорю. Но факты надо излагать», — заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько в июле минувшего года.