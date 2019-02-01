В Куропатах вандалы вновь разбили «скамью Клинтона»

В Куропатах вандалы разбили «скамью Клинтона» — памятный знак, установленный в 1994 году во время визита в Беларусь президента США Билла Клинтона. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Дашкевич.



Фото: Зьміцер Дашкевіч/Facebook

На фото, которое опубликовал активист, видно, что мраморная скамья разбита на четыре больших куска.

Скамья была установлена в 1994 году во время визита в Беларусь президента США Билла Клинтона. Памятный знак за это время неоднократно страдал от действий вандалов.

«Скамейка Клинтона является символом скорби американского народа обо всех трагедиях, которые имели место в прошлом Беларуси, включая и массовое убийство в Куропатах. Мы опечалены, что кто-то видит необходимость унизить их память, ломая скамью», — комментировал очередной акт вандализма в 2012 году на тот момент временный поверенный в делах США в Беларуси Итан Голдрич.

В декабре 2018 года, напомним, неизвестные выцарапали звезды Давида на мемориальном знаке «Жертвам политических репрессий 30−40-х годов ХХ века», установленном в Куропатах по инициативе властей.

Как отмечают общественные активисты, ни разу милиция не нашла вандалов, осквернявших Куропаты.