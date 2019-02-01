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В Куропатах вандалы вновь разбили «скамью Клинтона»
01.02.2019 22:14 — Новости Экономики | Tut.by
В Куропатах вандалы разбили «скамью Клинтона» — памятный знак, установленный в 1994 году во время визита в Беларусь президента США Билла Клинтона. Об этом на своей странице в Facebook
На фото, которое опубликовал активист, видно, что мраморная скамья разбита на четыре больших куска.
Скамья была установлена в 1994 году
«Скамейка Клинтона является символом скорби американского народа обо всех трагедиях, которые имели место в прошлом Беларуси, включая и массовое убийство в Куропатах. Мы опечалены, что кто-то видит необходимость унизить их память, ломая скамью», —
В декабре 2018 года, напомним, неизвестные
Как отмечают общественные активисты, ни разу милиция не нашла вандалов, осквернявших Куропаты.
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На фото, которое опубликовал активист, видно, что мраморная скамья разбита на четыре больших куска.
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