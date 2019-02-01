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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 января — 3 февраля 2019 года)

02.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Доброе утро! Еще один зимний месяц ушел, и теперь брести по туманному городу куда приятнее, ведь скоро все это закончится:) А будущая весна — это прекрасное время для того, чтобы начать какое-нибудь хорошее дело. Мы, например, хотим сделать наш сайт еще лучше. Поэтому открыли на этой неделе опрос читателей. Каждый пользователь Realt.by может помочь нам стать удобнее и полезнее, ответив на несколько вопросов. А сейчас можно и к новостям перейти.

Тенденции

Наш аналитик Артем Сахаревич утверждает, что не только предложение квартир на «вторичке» возвращается к своему декабрьскому уровню, но и цены: "Вторую неделю подряд мы наблюдаем положительную динамику ценового индекса. За последние 7 дней он поднялся на 0,2% и добрался до отметки в 1320 $/м2".

Но будет ли спрос на квартиры в перспективе, если у нас национальная стратегия говорит совсем о другом? В этом документе делают ставка на индивидуальное жилье. Где, правда, столько наберут, чтобы всем хватило, не ясно...

Строительство

Минстройархитектуры предлагает запретить застройщикам менять сроки строительства жилых домов больше одного раза. При этом строить все, похоже, должны будут довольно шустро. На очереди много нуждающихся и не только. Особенно подгонять будут тех, кто будет строить для многодетных - им должны возводить жилье за год. Но, скорее всего, в городах-спутниках...

Однако и в Минске строек хватает. Вон УКС Заводского района оккупирует посёлок Тракторного завода под многоквартирные дома.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 января — 3 февраля 2019 года)

ООО «ТЕНКинвест», в свою очередь, будет застраивать участок в Сельхозпосёлке. Там появится жилой комплекс на 500 квартир. А 24 гектара в Новинках застроят многоэтажками с разрешения президента.

Пока же очереди за квартирами нет даже у домов «Минскстроя». Как только цену подняли до 2500 рублей, желающих купить жилье поубавилось. Но по привычке люди встали в очередь за следующим домом этого застройщика. Как раз на днях начнутся его продажи.

Земля

В Государственном комитете по имуществу сообщили, что второй тур кадастровой оценки земель по новому четырехлетнему циклу начнется в этом году. После первого тура стоимость многих земель уже снизилась.

А 1 марта состоится очередной аукцион по продаже земельных участков под Минском. На торги выставили 22 лота. Есть коммуникации и расположение неплохое.

Деньги

Земельный и налог на недвижимость в Минске снижаются. А вот ставки по кредитам вниз никак не хотят. Тем более, что банки продолжают искусственно сдерживать кредитование жилья. А вскоре и вовсе получить подобную ссуду у банка будет очень тяжело. Нацбанк хочет объединить свои базы с данными по рассрочкам в магазинах и долгам по коммуналке. Получить одобрение при неоплаченной жировке или лишней кастрюле по акции будет намного труднее.

Коммерческая недвижимость

«Минскгоримущество» выставляет на аукцион капитальное строение под СТО. Торги пройдут в феврале.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 января — 3 февраля 2019 года)

Риэлтерский бизнес

Профессия риэлтера не так проста, как кажется. И опыт агента по недвижимости Светланы Шиманчик это доказывает. Она научилась хорошо работать и выкраивать время на семью, несмотря на все трудности. Некоторые проблемы отрасли, о которых заявляет энергичный агент, уже довольно активно обсуждались в прошлом году. К сожалению, не все из них удалось решить.

Жилье

Сходили посмотреть интересную квартиру из базы: в стиле лофт, с прозрачной ванной. Но этот факт не столь необычен, как вообще практически отсутствие окон. В Гомеле как раз продается узкая квартира с одним окном, где в кухню свет попадает только через перегородку.

Еще из нестандартного: на аукцион выставлены две квартиры в доме Ваганова на Маяковского в Минске. Продают эти квартиры за долги застройщика.

Дизайн и Архитектура

Еще на этой неделе мы узнали, как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке. Разобраться в этом нам помог специалист и блогер Денис Блищ.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Доброе утро! Еще один зимний месяц ушел, и теперь брести по туманному городу куда приятнее, ведь скоро все это закончится:) А будущая весна — это прекрасное время...
 
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