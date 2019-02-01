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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 января — 3 февраля 2019 года)
02.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Доброе утро! Еще один зимний месяц ушел, и теперь брести по туманному городу куда приятнее, ведь скоро все это закончится:) А будущая весна — это прекрасное время для того, чтобы начать какое-нибудь хорошее дело. Мы, например, хотим сделать наш сайт еще лучше. Поэтому открыли на этой неделе опрос читателей. Каждый пользователь Realt.by может помочь нам стать удобнее и полезнее,
Тенденции
Наш аналитик Артем Сахаревич
Но будет ли спрос на квартиры в перспективе, если у нас
Строительство
Минстройархитектуры
Однако и в Минске строек хватает. Вон УКС Заводского района оккупирует
ООО «ТЕНКинвест», в свою очередь,
Пока же
Земля
В Государственном комитете по имуществу
А 1 марта состоится очередной аукцион по продаже земельных участков под Минском. На торги
Деньги
Земельный и налог на недвижимость в Минске
Коммерческая недвижимость
«Минскгоримущество» в
Риэлтерский бизнес
Профессия риэлтера не так проста, как кажется. И опыт агента по недвижимости Светланы Шиманчик это
Жилье
Сходили посмотреть интересную квартиру из базы: в стиле лофт,
Еще из нестандартного: на аукцион выставлены две квартиры
Дизайн и Архитектура
Еще на этой неделе мы узнали, как правильно
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 января — 3 февраля 2019 года)
Доброе утро! Еще один зимний месяц ушел, и теперь брести по туманному городу куда приятнее, ведь скоро все это закончится:) А будущая весна — это прекрасное время...
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