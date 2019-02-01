Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 января — 3 февраля 2019 года)

Тенденции

Наш аналитик Артем Сахаревич утверждает , что не только предложение квартир на «вторичке» возвращается к своему декабрьскому уровню, но и цены: "Вторую неделю подряд мы наблюдаем положительную динамику ценового индекса. За последние 7 дней он поднялся на 0,2% и добрался до отметки в 1320 $/м2".

Но будет ли спрос на квартиры в перспективе, если у нас национальная стратегия говорит совсем о другом? В этом документе делают ставка на индивидуальное жилье. Где, правда, столько наберут, чтобы всем хватило, не ясно...

Строительство

Минстройархитектуры предлагает запретить застройщикам менять сроки строительства жилых домов больше одного раза. При этом строить все, похоже, должны будут довольно шустро. На очереди много нуждающихся и не только. Особенно подгонять будут тех, кто будет строить для многодетных - им должны возводить жилье за год. Но, скорее всего, в городах-спутниках...

Однако и в Минске строек хватает. Вон УКС Заводского района оккупирует посёлок Тракторного завода под многоквартирные дома.



