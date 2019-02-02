Ставки на свое. Как «Бобруйский бровар» провел первый год после «рождения» и что планирует на второй

Ставка на производство локальных брендов работает, считают на «Бобруйском броваре». Под этой маркой группа компаний Oasis объединила белорусские активы компании Heineken, которые выкупила в 2017 году . Бобруйские пивовары рассказали, как провели первый год, что планируют на второй и почему белорусские производители все никак не могут перейти на стекло как на основную тару.





За недостаточное развитие локальных брендов власти критиковали в свое время Heineken. «Бобруйский бровар» же взялся за эту идею как основную стратегию. Сейчас на заводе в Бобруйске, где и размещался Heineken, выпускают и квас («Хатні»), и пиво.

Пива производят больше: около 6,16 млн дал — за 2018 год. Кваса выпустили 1,24 млн дал. По сравнению с 2017 годом объем выпущенной продукции вырос на 9%. А в 2019 году «Бобруйский бровар» планирует увеличить объем еще на 20%.

Компания сохранила за собой лицензии на производство 6 пивных брендов (Zlaty Bazant и Zlaty Bazant Radler (Словакия), Amstel (Нидерланды), «Золотая кружка» и «ОХОТА. Крепкое» (Россия), «Бочкове» (Украина). Импортируемых брендов — три: Krusovice (Чехия), Heineken (Нидерланды) и «Жигули» (Россия). По словам главы Oasis в Беларуси Максима Винника, контракт на лицензионное производство и импортные поставки Heineken у «Бобруйского бровара» подписан на 7 лет.





Собственных локальных пивных брендов у «Бобруйского бровара» три: «Бобров». «Рэчыцкае» и «Жыгулёўскае». В начале 2018 года линейку обновили, сделали перезапуск. В 2019-м ассортимент «Рэчыцкага» пополнят белым элем и лагером. На локальные бренды компания и делает ставку.

За вкус продукции на «Броваре» отвечает главный пивовар Алексей Москаленко, который ранее работал в Московской пивоваренной компании. Оттуда же — директор завода Павел Жегульский, который вступил в новую должность в марте 2018 года. Смена менеджмента — то, что произошло на заводе в первую очередь после покупки его группой компаний Oasis. Оборудование осталось прежним.

— В одной и той же кастрюле можно сварить разный суп, правда? — говорит Жегульский. — Нас пригласили применить свой опыт, в том числе изменить вкус марок пива.





В январе 2019 года на «Бобруйском броваре» завершили первый этап модернизации и технического переоснащения процесса приемки, хранения и подработки солода. Максим Винник анонсировал инвестиции компании в производство на сумму 600−650 тыс. евро, а «в контроль качества и его стабильность» — 1 млн долларов.

Экспорт продукции в 2018 году составил 4% от объема производства, сказал директор завода Павел Жегульский. Продукцию отправляли в Россию, Прибалтику, Израиль, США. По словам директора по маркетингу «Бобруйского бровара» Светланы Волковец, ожидается прирост экспорта кваса. По ее наблюдениям, квас часто служит точкой входа на рынок другой страны.

— Тенденции приближают нас к европейскому рынку, несмотря на то, что мы далеки от него с точки зрения выбора тары. Все-таки в Европе приоритет — у стеклянной бутылки, а ПЭТ-тара запрещена. У нас же доминирует ПЭТ, к сожалению. Это выбор потребителя, и мы ориентируемся на него, — уточнила Светлана Волковец.

Около 80% продукции на «Бобруйском броваре» разливают в пластиковую тару, около 15% — в стеклянную. Но сегмент востребованности продукта в стекле растет из года в год, как и в жестяных банках — на один-два пункта в год. Сложности лишь в том, что в Беларуси пиво в банку разливают лишь на одном предприятии — «Крыніца». Потому ассортимент этого сегмента мал.



Директор «Бобруйского бровара» Павел Жегульский. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— В дальнейшем мы все-таки будем ориентироваться на предпочтения потребителей, а для них ПЭТ-тара все же более доступна. Когда потребитель будет готов покупать, например, три бутылки стекла вместо одной ПЭТ-бутылки, мы будем отдавать приоритет стеклянной таре, — уточнил директор «Бобруйского бровара».

В 2018 году «Бобруйский бровар» стал крупнейшим налогоплательщиком Могилевской области.



