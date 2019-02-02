ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия может снова попытаться заполучить МЗКТ и уже прощупывает почву

03.02.2019 11:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вполне вероятно, что Москва, воспользовавшись финансовыми трудностями Минска из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли, предпримет очередную попытку «отжать» Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Спецпредставитель президента РФ, посол России в Беларуси Михаил Бабич обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с руководителями ОАО «МЗКТ» и ОАО «Пеленг». Бабич также пообщался с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романом Головченко, сообщила на днях пресс-служба российского посольства в Минске.

Российские ракеты на минских колесах

Характерно, что значительная часть этого сообщения посвящена именно МЗКТ. В частности, говорится, что около 90% продукции предприятия приходится на Россию. Там действуют официальное представительство МЗКТ и развитая сеть дилерских центров. В свою очередь более 200 российских предприятий являются поставщиками сырья, материалов и комплектующих для минского завода.

Подчеркнутое внимание Москвы к МЗКТ объяснимо. Ведь его продукция весьма широко используется в российской армии. На специальных колесных шасси и тягачах (СКШТ) этой марки базируются оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400, колесные варианты экспортных ЗРК «Тор» и «Бук».

На минских шасси также размещаются автономные пусковые установки (АПУ) и транспортно-заряжающие машины противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион», «Бал-Э», «Клаб-М». Но самое главное — на многоосных транспортерах МЗКТ размещены подвижные грунтовые ракетные комплексы ракетных войск стратегического назначения России: «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Рубеж».

В конкуренцию вступил КамАЗ

Однако все выглядит не так просто, если взглянуть на ситуацию через призму беспрецедентной информационной компании, начавшейся в российских СМИ после того, как в конце августа прошлого года на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» широкой публике были показаны колесные шасси КамАЗ-7850. Их сделали на Камском автозаводе в рамках проекта «Платформа-О».

Вкратце содержание многочисленных публикаций, посвященных этому событию, сводилось к следующему. Поскольку КамАЗ-7850 — это полноценная замена знаменитому белорусскому ракетному тягачу МЗКТ-79221, то теперь камазовские, а не минские, «сороконожки» станут носителями межконтинентальных баллистических ракет мобильного базирования и целого ряда других российских вооружений.

Этот же вывод можно сделать и из заявления министра обороны России Сергея Шойгу, который 29 августа 2018 года публично отчитался об успешном завершении государственных испытаний новейших колесных шасси марки КамАЗ для стратегических ракетных комплексов.

«Мы показали „Платформу-О“, потому что закончили госиспытания, и, я думаю, на следующей неделе, будем подписывать контрактные документы», — заявил министр.

Понятно, что речь шла о контрактах на поставку камазовских СКШТ взамен минских.

Причину такой эйфории даже чиновников высокого ранга можно понять. Еще в 2011 году со ссылкой на официальные источники в прессе прошли сообщения о том, что Минобороны России намерено к 2014 году отказаться от использования белорусских СКШТ в пользу изделий КамАЗа. 2014 год минул, предсказанное не сбылось, и встал вопрос: как отчитаться за потраченные без малого 300 млн долларов. И вот спустя четыре года ответственным лицам, казалось, можно вздохнуть с облегчением.

«Платформа-О» — тупиковый проект?

Однако вскоре выяснилось, что глава российского ведомства несколько поспешил. 30 августа во время очередного демонстрационного показа колесного шасси КамАЗ-7850 произошел сбой в бортовой электронике, управляющей машиной, и несколько колес по обеим ее бортам повернулись в противоположном направлении.

Это дало экспертам повод обратить внимание на доводы тех специалистов, которые изначально сомневались в правильности технического решения, положенного в основу конструкции ходовой части СКШТ семейства «Платформа-О»: применение дизель-электрического привода с электромоторами, встроенными в ступицы колес.

В теории у такой конструкции вроде бы есть целый ряд преимуществ перед традиционными схемами многоосных колесных шасси. Но на практике оказалось, что эти гипотетические достоинства перечеркиваются недостаточной надежностью и низкой живучестью машин военного назначения с электромеханической трансмиссией (ЭМТ). Особенно в условиях применения современных средств поражения.

Причем наиболее критичной для СКШТ с ЭМТ военного назначения (а для ракетных транспортеров — в первую очередь) является их высокая уязвимость перед электромагнитным импульсом (ЭМИ), возникающим в результате ядерного взрыва. ЭМИ повреждает бортовую электронную аппаратуру, электроприборы и линии электропитания.

Считается, что подрыв на высоте около 400 км даже одного ядерного боеприпаса мощностью более 10 мегатонн нарушит работу всей электронной и электрической аппаратуры в весьма обширном районе. В результате чего АПУ мобильных ракетных комплексов на базе СКШТ с ЭМТ на всей этой территории окажутся обездвиженными и станут легкой мишенью для высокоточного оружия противника.

Но мощный ЭМИ может генерироваться не только ядерным взрывом. Современные достижения в области неядерных генераторов ЭМИ позволяют сделать их достаточно компактными для использования обычными и высокоточными средствами доставки.

Нетрудно понять, что СКШТ, создаваемые по программе «Платформа-О», под монтаж АПУ для ракетных комплексов не годятся. Конструктивные особенности этого семейства машин практически исключают их применение в боевых условиях.

Как дальше будет развиваться в России ситуация с импортозамещением изделий МЗКТ, пока неясно. Официальные представители Минобороны России от заявлений на эту тему предпочитают воздерживаться.

Новый торг?

Между тем нынешний визит посла Бабича на МЗКТ дает основания полагать, что в военно-политическом руководстве России осознают невозможность в ближайшее десятилетие обойтись без минских СКШТ.

Но вряд ли речь идет только о простых поставках готовой продукции. С большой долей вероятности можно предположить, что в повестку дня вновь будет поставлен вопрос о продаже контрольного пакета акций ОАО «МЗКТ» российской стороне.

Стоит напомнить, что принципиальное согласие о создании белорусско-российского холдинга с участием МЗКТ было достигнуто еще в марте 2013 года. Позднее эта договоренность была подтверждена на уровне премьер-министров и президентов двух стран.

Но поскольку каждая из сторон стремилась выжать из сделки максимум выгоды, торг относительно условий создания совместного предприятия принял жесткий и затяжной характер.

Наконец в августе 2015 года Александр Лукашенко заявил, что государство пока не намерено продавать МЗКТ, если только россияне не предложат 3 млрд долларов. Позднее белорусский лидер предложил обменять акции МЗКТ на акции компании «Башнефть». Подобные запросы в Москве сочли чрезмерными, и переговоры на эту тему были прерваны.

И вот, похоже, начинается очередной этап торга. Не исключено, что в обмен на контрольный пакет акций МЗКТ (а возможно, и ряда других предприятий ВПК) белорусскому руководству будет предложена компенсация потерь от налогового маневра. В нынешних условиях это предложение, от которого трудно отказаться.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контроль над этим предприятием очень важен для российской армии.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Побеление» рынка или усложнение работы. Минфин и предприниматели спорят о контрольных знаках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика