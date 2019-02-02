Россия может снова попытаться заполучить МЗКТ и уже прощупывает почву

Вполне вероятно, что Москва, воспользовавшись финансовыми трудностями Минска из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли, предпримет очередную попытку «отжать» Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Спецпредставитель президента РФ, посол России в Беларуси Михаил Бабич обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с руководителями ОАО «МЗКТ» и ОАО «Пеленг». Бабич также пообщался с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романом Головченко, сообщила на днях пресс-служба российского посольства в Минске.

Российские ракеты на минских колесах

Характерно, что значительная часть этого сообщения посвящена именно МЗКТ. В частности, говорится, что около 90% продукции предприятия приходится на Россию. Там действуют официальное представительство МЗКТ и развитая сеть дилерских центров. В свою очередь более 200 российских предприятий являются поставщиками сырья, материалов и комплектующих для минского завода.

Подчеркнутое внимание Москвы к МЗКТ объяснимо. Ведь его продукция весьма широко используется в российской армии. На специальных колесных шасси и тягачах (СКШТ) этой марки базируются оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400, колесные варианты экспортных ЗРК «Тор» и «Бук».

На минских шасси также размещаются автономные пусковые установки (АПУ) и транспортно-заряжающие машины противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион», «Бал-Э», «Клаб-М». Но самое главное — на многоосных транспортерах МЗКТ размещены подвижные грунтовые ракетные комплексы ракетных войск стратегического назначения России: «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Рубеж».

В конкуренцию вступил КамАЗ

Однако все выглядит не так просто, если взглянуть на ситуацию через призму беспрецедентной информационной компании, начавшейся в российских СМИ после того, как в конце августа прошлого года на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» широкой публике были показаны колесные шасси КамАЗ-7850. Их сделали на Камском автозаводе в рамках проекта «Платформа-О».

Вкратце содержание многочисленных публикаций, посвященных этому событию, сводилось к следующему. Поскольку КамАЗ-7850 — это полноценная замена знаменитому белорусскому ракетному тягачу МЗКТ-79221, то теперь камазовские, а не минские, «сороконожки» станут носителями межконтинентальных баллистических ракет мобильного базирования и целого ряда других российских вооружений.

Этот же вывод можно сделать и из заявления министра обороны России Сергея Шойгу, который 29 августа 2018 года публично отчитался об успешном завершении государственных испытаний новейших колесных шасси марки КамАЗ для стратегических ракетных комплексов.

«Мы показали „Платформу-О“, потому что закончили госиспытания, и, я думаю, на следующей неделе, будем подписывать контрактные документы», — заявил министр.

Понятно, что речь шла о контрактах на поставку камазовских СКШТ взамен минских.

Причину такой эйфории даже чиновников высокого ранга можно понять. Еще в 2011 году со ссылкой на официальные источники в прессе прошли сообщения о том, что Минобороны России намерено к 2014 году отказаться от использования белорусских СКШТ в пользу изделий КамАЗа. 2014 год минул, предсказанное не сбылось, и встал вопрос: как отчитаться за потраченные без малого 300 млн долларов. И вот спустя четыре года ответственным лицам, казалось, можно вздохнуть с облегчением.

«Платформа-О» — тупиковый проект?

Однако вскоре выяснилось, что глава российского ведомства несколько поспешил. 30 августа во время очередного демонстрационного показа колесного шасси КамАЗ-7850 произошел сбой в бортовой электронике, управляющей машиной, и несколько колес по обеим ее бортам повернулись в противоположном направлении.

Это дало экспертам повод обратить внимание на доводы тех специалистов, которые изначально сомневались в правильности технического решения, положенного в основу конструкции ходовой части СКШТ семейства «Платформа-О»: применение дизель-электрического привода с электромоторами, встроенными в ступицы колес.

В теории у такой конструкции вроде бы есть целый ряд преимуществ перед традиционными схемами многоосных колесных шасси. Но на практике оказалось, что эти гипотетические достоинства перечеркиваются недостаточной надежностью и низкой живучестью машин военного назначения с электромеханической трансмиссией (ЭМТ). Особенно в условиях применения современных средств поражения.

Причем наиболее критичной для СКШТ с ЭМТ военного назначения (а для ракетных транспортеров — в первую очередь) является их высокая уязвимость перед электромагнитным импульсом (ЭМИ), возникающим в результате ядерного взрыва. ЭМИ повреждает бортовую электронную аппаратуру, электроприборы и линии электропитания.

Считается, что подрыв на высоте около 400 км даже одного ядерного боеприпаса мощностью более 10 мегатонн нарушит работу всей электронной и электрической аппаратуры в весьма обширном районе. В результате чего АПУ мобильных ракетных комплексов на базе СКШТ с ЭМТ на всей этой территории окажутся обездвиженными и станут легкой мишенью для высокоточного оружия противника.

Но мощный ЭМИ может генерироваться не только ядерным взрывом. Современные достижения в области неядерных генераторов ЭМИ позволяют сделать их достаточно компактными для использования обычными и высокоточными средствами доставки.

Нетрудно понять, что СКШТ, создаваемые по программе «Платформа-О», под монтаж АПУ для ракетных комплексов не годятся. Конструктивные особенности этого семейства машин практически исключают их применение в боевых условиях.

Как дальше будет развиваться в России ситуация с импортозамещением изделий МЗКТ, пока неясно. Официальные представители Минобороны России от заявлений на эту тему предпочитают воздерживаться.

Новый торг?

Между тем нынешний визит посла Бабича на МЗКТ дает основания полагать, что в военно-политическом руководстве России осознают невозможность в ближайшее десятилетие обойтись без минских СКШТ.

Но вряд ли речь идет только о простых поставках готовой продукции. С большой долей вероятности можно предположить, что в повестку дня вновь будет поставлен вопрос о продаже контрольного пакета акций ОАО «МЗКТ» российской стороне.

Стоит напомнить, что принципиальное согласие о создании белорусско-российского холдинга с участием МЗКТ было достигнуто еще в марте 2013 года. Позднее эта договоренность была подтверждена на уровне премьер-министров и президентов двух стран.

Но поскольку каждая из сторон стремилась выжать из сделки максимум выгоды, торг относительно условий создания совместного предприятия принял жесткий и затяжной характер.

Наконец в августе 2015 года Александр Лукашенко заявил, что государство пока не намерено продавать МЗКТ, если только россияне не предложат 3 млрд долларов. Позднее белорусский лидер предложил обменять акции МЗКТ на акции компании «Башнефть». Подобные запросы в Москве сочли чрезмерными, и переговоры на эту тему были прерваны.

И вот, похоже, начинается очередной этап торга. Не исключено, что в обмен на контрольный пакет акций МЗКТ (а возможно, и ряда других предприятий ВПК) белорусскому руководству будет предложена компенсация потерь от налогового маневра. В нынешних условиях это предложение, от которого трудно отказаться.