На прошлой неделе в Нацбанке прошел круглый стол, на котором присутствовали множество экспертов. В том числе и аналитик Сергей Чалый. Встреча его впечатлила. По словам экономиста, Нацбанк готов к тому, чтобы стать ответственным за всю финансовую стабильность нашей страны и не позволить перед выборами искусственно создать экономический рост и повышение зарплат. Чалый по-быстрому рассуждает есть ли шанс у Нацбанка взять все в свои руки и спасти нас от кризиса перед выборами.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк хочет взять все в свои руки и спасти нас от кризиса перед выборами? На прошлой неделе в Нацбанке прошел круглый стол, на котором присутствовали множество экспертов. В том числе и аналитик Сергей Чалый. Встреча его впечатлила.