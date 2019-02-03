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Более 30 тысяч семей в прошлом году не потянули коммуналку

03.02.2019 22:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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На выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2018 году направлено 1,150 млн рублей бюджетных средств, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».

Терехов подчеркнул, что 95% субсидий назначено по выявительному принципу, то есть человек не обращался в госорганы и не писал никаких заявлений, не собирал справок — государство оценило его финансовое состояние и приняло решение. Поддержка оказана более 30 тысячам семей.

Он также отметил, что в среднем на оплату жировок белорусы тратят около 5% дохода.

Авторы сюжета напомнили, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году повышают поэтапно. Причем самое серьезное повышение коммуналки в нынешнем году уже произошло — на 4 доллара с начала года. Летом ожидается рост еще на доллар.

Напомним, что с 1 октября 2016 года в Беларуси начала работать новая система предоставления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Безналичную субсидию можно получить на все основные ЖКУ, в том числе отопление, и возмещаемые расходы (освещение вспомогательных помещений, движение лифта). Все, что находится в жировке под графой «Дополнительные услуги», а также потребление основных ЖКУ свыше нормы не учитывается при расчете госпомощи. Поэтому если человек израсходовал за месяц больше положенного, то ему дадут субсидии лишь на ту сумму, которая покрывает норму. Все остальное придется оплачивать самому.

Субсидии предоставляют, если на оплату жировки (без превышения нормативов потребления) будет уходить больше 20% дохода городской или 15% дохода сельской семьи.

 
 
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Авторы сюжета напомнили, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году повышают поэтапно. Причем самое серьезное повышение коммуналки в нынешнем году уже...
 
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