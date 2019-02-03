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Более 30 тысяч семей в прошлом году не потянули коммуналку
03.02.2019 22:07 — Новости Экономики | Tut.by
На выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2018 году направлено 1,150 млн рублей бюджетных средств, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов в программе «Главный эфир»
Терехов подчеркнул, что 95% субсидий назначено по выявительному принципу, то есть человек не обращался в госорганы и не писал никаких заявлений, не собирал справок — государство оценило его финансовое состояние и приняло решение. Поддержка оказана более 30 тысячам семей.
Он также отметил, что в среднем на оплату жировок белорусы тратят около 5% дохода.
Авторы сюжета напомнили, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году повышают поэтапно. Причем самое серьезное повышение коммуналки в нынешнем году уже произошло — на 4 доллара с начала года. Летом ожидается рост еще на доллар.
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Авторы сюжета напомнили, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году повышают поэтапно. Причем самое серьезное повышение коммуналки в нынешнем году уже...
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