Яхта, молочный цех, дома, биткоины. Имущество, доходы и рейтинг 28 кандидатов в президенты Украины

ЦИК Украины закончил прием документов для регистрации в качестве кандидатов на пост президента страны. Всего было подано 83 заявления. В качестве кандидатов зарегистрировано рекордное количество человек — 28, документы 22 претендентов были отклонены, остальные документы комиссия обработает в ближайшие дни.



Фото: 112.ua

Прием документов закончился в полночь, но регистрация тех, кто их подал, будет продолжаться до 8 февраля. Снять свою кандидатуру кандидат сможет до 7 марта 2019 года. Кстати, все зарегистрированные кандидаты, согласно законодательству Украины, за участие в выборах внесли избирательный залог в размере 2,5 миллиона гривен или почти 90 тысяч долларов. Вернут его только кандидатам, победившим в первом туре или вышедшим во второй тур президентских выборов. Остальные деньги будут перечислены в госбюджет.

TUT.BY посмотрел, кто стал кандидатом в президенты Украины, какие у них доходы и рейтинг.

Игорь Шевченко



Фото: shevchenko.ua

48 лет, юрист, экс-министр экологии, сейчас — руководитель благотворительной организации «Успішна Україна». Самовыдвиженец, в партиях не состоит.

Доход за 2017 год: 1,8 млн долларов и 850 тысяч евро.

Имущество: 3 квартиры, 1 земельный участок, 2 автомобиля, 20 гаражей и десяток офисных помещений.

Рейтинг (здесь и далее рейтинг кандидатов указан согласно опросу социологической группы «Рейтинг» по состоянию на 31 января 2019 года. Указаны голоса тех, кто определился и намерен голосовать): в опросы не попадал.

Что обещает: сделать медиа независимыми от олигархов; ввести презумпцию виновности, люстрацию, конфискацию и исправительные работы для коррупционеров; повысить зарплаты украинцам, сделать паузу с ЕС и НАТО, объявить Москве «бетонную стену».

Виталий Скоцик



Фото: politeka.net

47 лет, экономист, профессор, преподает на кафедре коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Самовыдвиженец, экс-глава Аграрной партии Украины, сейчас в партиях не состоит.

Доход за 2017 год: заработал 107,3 тысячи долларов.

Имущество: на двоих с женой у Скоцика оформлено два жилых дома и пять земельных участков. Также в собственности у семьи есть квартира и два автомобиля.

Рейтинг: 0,2%

Что обещает: бороться с коррупцией, повышать финансирование образования и науки, пересмотреть программы социального обеспечения, снять неприкосновенность с президента, нардепов и судей.

Роман Безсмертный



Фото: Александр Косарев

Подал документы в ЦИК, официально в качестве кандидата пока не зарегистрирован.

53 года, экс-посол Украины в Беларуси, один из авторов Конституции Украины, бизнесмен.

Доход за 2017 год: 275,5 тысячи долларов.

Имущество: 3 земельных участка, жилой дом, автомобиль. На супругу кандидата оформлен квартира, жилой дом, 2 земельных участка.

Рейтинг: 0,5%

Что обещает: лишить государство монополии на производство товаров оборонного заказа, разорвать экономические отношения с Россией, отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий, перейти на двухпалатную парламентскую систему.

Андрей Садовый





50 лет, мэр города Львова, лидер партии «Самопомич», от которой и выдвигался.

Доход за 2017 год: 24 тысячи долларов.

Имущество: два жилых домах, два земельных участка, оформленных на супругу, два автомобиля.

Рейтинг: 2,7%

Что обещает: убрать телефоны спец связи с кабинетов судей, найти и наказать убийц Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, ввести санкции российским олигархам, защищать ЛГБТ-сообщество.

Валентин Наливайченко



Фото: nalyvaichenko.org

52 года, экс-глава СБУ, сейчас — лидер партии «Справедливость». Выдвигался от партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость».

Доход за 2017 год: кандидат доход не указал, в декларации есть лишь доход его супруги — около 1,4 тысячи долларов.

Имущество: на самого кандидата оформлен лишь один земельный участок, на супругу — четыре квартиры, два земельных участка, дачный дом.

Рейтинг: 1%

Что обещает: бороться с коррупцией, вернуть в страну все украденные и выведенные в оффшоры деньги, обеспечить принятие закона об импичменте президента, интеграцию Украины с ЕС и НАТО, лишение всех привилегий народных депутатов и судей.

Геннадий Балашов



Facebook Геннадия Балашова

57 лет, предприниматель, лидер партии «5.10», от которой и выдвигался.

Доход за 2017 год: 59 тысяч долларов.

Имущество: три земельных участка, два жилых дома, 10 квартир. Еще несколько квартир оформлено на супругу кандидата и их детей, на семью оформлено три автомобиля.

Рейтинг: в опросы не попадал.

Что обещает: отменить все налоги, кроме социального (10% от дохода) и налога от продажи (5%), сократить количество госслужащих и расходы на них в полтора раза, госпредприятия и здания некоторых министерств и областных администрации политик хочет продать на аукционе, зарплату правоохранителям и военным повысить до 1 тысячи долларов, а также в течение 2 лет повысить пенсию до 300 долларов.

Ольга Богомолец



Фото: bogomolets.com

51 год, народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко», председатель комитета парламента по вопросам здравоохранения. Богомолец — Заслуженный врач Украины, а также певица. В партиях не состоит, самовыдвиженка.

Доход за 2017 год: 203 тысячи долларов

Имущество: 7 земельных участков, 4 жилых и один нежилой дом, 7 нежилых помещений, две постройки, 8 квартир, историко-культурный комплекс, гараж и место для автомобиля. Еще четыре земельных участка и один дом оформлены на мужа. Также имеет авторские права на слова и музыку к нескольким десяткам песен и книг.

Рейтинг: в опросы не попадала.

Что обещает: расширить минские соглашения, а также создать Будапештский формат, привлекая к переговорному процессу всех подписантов и гарантов Будапештского меморандума, бороться с коррупцией, ввести обязательное медицинское страхование, на здравоохранение ежегодно предлагается выделять 5% ВВП, ввести мораторий на повышение тарифов для украинцев.

Инна Богословская



Фото: inna.com.ua

58 лет, украинский политик и предприниматель, экс-депутат Верховной Рады, экс-председатель политической партии «Вече» и бывший член Партии регионов. Сейчас в партиях не состоит, самовыдвиженка.

Доход за 2017 год: 2 тысячи долларов.

Имущество: недвижимого имущества в собственности не имеет — снимает квартиру в Киеве. В декларации указала лишь многочисленные ювелирные украшения, автомобиль, норковые шубы, картины, мебель, итальянские люстры и биткоины на 5 тысяч долларов.

Рейтинг: в опросы не попадала.

Что обещает: изменить законодательство для политических партий, уменьшить власть президента.

Юрий Бойко



Фото: facebook.com/pg/official.yuriy.boyko

60 лет, бывший министр энергетики и угольной промышленности и экс-заместитель премьер-министра, народный депутат Украины, член партии «Оппозиционный блок». Самовыдвиженец.

Доход за 2017 год: 26 тысяч долларов.

Имущество: два земельных участка, две квартиры и офис в аренде, недостроенный жилой дом, два автомобиля. На супругу записаны три квартиры, жилой дом, 10 земельных участков, недостроенный жилой дом, гараж, машиноместо.

Рейтинг: 10,0%

Что обещает: завершить войну на Востоке путем прямых переговоров с Россией, восстановить реальный сектор экономики, начать заниматься собственным производством, социальную поддержку в виде уменьшения тарифов.

Александр Вилкул



Фото: www.vilkul.ua

44 года, политик, член партии «Оппозиционный блок» (в прошлом — «Партия регионов»). Выдвигался от партии.

Доход за 2017 год: 52 тысячи долларов.

Имущество: две квартиры, автомобиль, коллекция картин, коллекции икон, антикварных документов, книг, девять пар часов, ювелирные изделия.

Рейтинг: 2,6%

Что обещает: достижение мира на Востоке Украины, новую Конституцию, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.

Анатолий Гриценко



Фото: grytsenko.com.ua

61 год, экс-министр обороны Украины, доцент кафедры политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», выдвигался от партии «Гражданская позиция».

Доход за 2017 год: 16 тысяч долларов.

Имущество: недвижимого имущества у самого кандидата нет. Зато есть автомобиль и лодка. На супругу кандидата оформлено два земельных участка, четыре квартиры и автомобиль.

Рейтинг: 8,5%

Что обещает: «сломать хребет коррупции», восстановить управляемость страной и порядок во власти, эффективно использовать стратегические ресурсы страны, сократить государственное регулирование экономики, поддерживать предпринимательство.

Александр Данилюк



Фото: hvylya.net

37 член, экс-советник министра обороны Украины. Член партии «Гражданское движение «Общее дело», самовыдвиженец.

Доход за 2017 год: 30 тысяч долларов.

Имущество: недвижимого имущества на самого кандидата не оформлено. В собственности у супруги два земельных участка, две квартиры, жилой дом и гараж.

Рейтинг: в опросы не попадал.

Что обещает: не допустить активных боевых действий со стороны России на Донбассе, ускорение экономического роста по примеру Японии, Тайваня, Южной Кореи.

Дмитрий Добродомов



Facebook Дмитрия Добродомова

42 года, внефракционный народный депутат, лидер партии «Народный контроль», журналист, медиа-менеджер. Выдвигался от партии «Народный контроль».

Доход за 2017 год: 35,5 тысячи долларов.

Имущество: три квартиры зарегистрировано на кандидата, еще одна на сына.

Рейтинг: 0,3%

Что обещает: больше рабочих мест молодежи, бороться с коррупцией и олигархами.

Владимир Зеленский



Фото: YouTube-канал «Слуга народа» (youtube.com/sluga95)

41 год, шоумен, актер, сценарист, руководить «Студии Квартал-95». Выдвигался от партии «Слуга народа».

Доход за 2017 год: 79 тысяч долларов.

Имущество: жилой дом, земельный участок, 5 квартир. Еще две квартиры принадлежат жене. Также у семьи есть два автомобиля и несколько парковочных мест. После подачи декларации Зеленский внес в нее изменения и добавил в перечень движимого имущества автомобиль супруги Елены BMW X5 2011 года выпуска и, главное, информацию о том, что владеет 300 акциями кипрской компании Green Family LTD, из-за которой Зеленского обвинили в получении дохода из России.

Рейтинг: 19%

Что обещает: снять неприкосновенность с президента, нардепов, судей, внести законопроект об импичменте президента и отзыве народного депутата, провести референдум относительно вступления Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на «уровне натовских стандартов», развивать внутреннее производства, ввести долгосрочное кредитование и гарантии иностранным инвесторам.

Сергей Каплин



Фото: pplsk.org.ua

39 лет, депутат Верховной Рады Украины, кандидат от партии «Социал-демократическая партия».

Доход за 2017 год: 21 тысяча долларов.

Имущество: автомобиль, в собственности недвижимости нет, арендует жилой дом в аренде.

Рейтинг: 0,4%

Что обещает: установить минимальную долю заработной платы в ВВП на уровне 50%, молодежи гарантируют обеспечение первым местом работы, а молодым семьям обещают социальное жилье; снизить цены газа в 4 раза, закрепить право украинцев на досрочный отзыв (импичмент) президента Украины, депутатов всех уровней, премьер-министра и членов Кабинета министров, руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов.

Илья Кива



Фото: socpartia.com

41 год, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и экс-руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Выдвигался от «Социалистической партии Украины» лидером которой является.

Доход за 2017 год: 7 тысяч долларов.

Имущество: земельный участок, жилой дом, квартира, гараж.

Рейтинг: в опросы не попадал.

Что обещает: возродить систему социальной опеки и обеспечить пенсионерам достойную старость, обеспечить мир на Донбассе и в Крыму Кива, ввести ответственность для всех военных преступников, создать на оккупированных территориях специальную экономическую зону без налогов.

Аркадий Корнацкий



Фото: latifundist.com

65 лет, предприниматель, народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко», самовыдвиженец.

Доход за 2017 год: 24 тысячи долларов.

Имущество: 48 земельных участков, 15 жилых домов, квартира, здание молочного цеха, здание кафе, нежилой дом, комплекс нежилых зданий, встроенное помещение, овощехранилище, конюшня, административное здание, недостроенное здание отеля, автомобиль.

Рейтинг: в опросы не попадал.

Что обещает: очистить украинскую политику от олигархических кланов, создать международный антикоррупционный трибунал, внедрить мировые суды, предотвращать рейдерство дать зеленый свет для малого и среднего бизнеса.

Руслан Кошулинский



Фото: УНИАН

49 лет, экс-заместитель главы Верховной Рады, кандидат от Всеукраинского объединения «Свобода». Его кандидатуру поддержали Конгресс украинских националистов, «Правый сектор», движение «С14″ и Организация украинских националистов.

Доход в 2017 году: 1,2 тысячи долларов.

Имущество: жилой дом, земельный участок, объект незавершенного строительства, гараж, теплица, беседка, автомобиль. Членам семьи также принадлежит жилой дом.

Рейтинг: 1,5%

Что обещает: открыть архивы КГБ, внедрить обязательную проверку госслужащих, кандидатов на выборные должности с помощью «детектора лжи» на причастность к коррупционным действиям, сепаратизма, сотрудничества с иностранными спецслужбами и наличие гражданства других государств, отменить неприкосновенность президента Украины, народных депутатов и судей, назначать на государственные должности специалистов, отобранных на открытом конкурсе по принципам патриотизма и профессионализма.

Виталий Куприй



Фото: Facebook Виталия Куприя

45 лет, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В партиях не состоит, самовыдвиженец.

Доход за 2017 год: 170 тысяч долларов.

Имущество: две квартиры (одна из них в Грузии), дачный дом, магазин непродовольственных товаров с офисным помещением, три автомобиля, мотоцикл, морская парусная яхта. У супруги Куприя в собственности есть квартира.

Рейтинг: в опросы не попадал.

Что обещает: переписать Конституцию, пересмотрев полномочия президента, провести кадровые чистки в судебной и правоохранительной системе, прекратить дипломатические, торговые и бизнес-отношения с Россией, повысить зарплаты бюджетникам и пенсии в 2−3 раза.

Николай Габер



Фото: Facebook Николая Габера

58 лет, экс-депутат Верховной рады, глава Патриотической партии Украины, самовыдвиженец.

Доход за 2017 год: 1,8 тысячи долларов.

Имущество: 4 земельных участка, 2 квартиры, жилой дом.

Рейтинг: в опросы не попадал.

Что обещает: программу нигде не обнародовал.

Юрий Деревянко



Фото: Facebook Юрия Деревянко

45 лет, экс-депутат Верховной рады, член Совета партии « Движение новых сил ». Выдвигается отпартии «Воля».

Доход за 2017 год: 24 тысячи долларов.

Имущество: 2 земельных участка, 4 квартиры, жилой дом, 3 автомобиля. На супругу также оформлено несколько участков, автомобилей и квартир.

Рейтинг: в опросы не попадал.

Что обещает: построить систему неоэкономики и цифрового государства, «где будут мыслить категориями Big Data, блокчейн, робототехники, смарт-контрактов, категориями нано- и квантовых нейронных технологий».

Олег Ляшко



Фото: facebook.com/O.Liashko/photos

46 лет, народный Украины, бывший журналист. Лидер и кандидат от «Радикальной партии».

Доход за 2017 год: почти 1 миллион доларов.

Имущество: жилой дом, квартира, 7 земельных участков, офис, часть жилого дома, два автомобиля, коллекции монет.

Рейтинг: 7,0%

Что обещает: «железной рукой» преодолеть хаос, произвол и анархию, восстановить закон и порядок в государстве, дать людям работу,"сделать так, чтобы у каждого украинца был полный холодильник, в котором ежедневно есть мясо».

Александр Мороз



Фото: 24tv.ua

74 года, экс-глава Верховной Рады Украины двух созывов, кандидат от партии «Социалистическая партия».

Доход за 2017 год: 10 тысяч долларов.

Имущество: у кандидата есть одна квартира, еще одна — в собственности у супруги.

Рейтинг: в опросы не попадал.

Что обещает: изменить Конституцию и ввести в стране парламентско-президентскую форму правления, дать больше полномочий регионам, ликвидировать областные и районные администрации, а вместо них создать исполкомы областных советов.

Евгений Мураев



Фото: Facebook Евгения Мураева

42 года, депутат Верховной Рады, бывший член «Партии регионов», экс-председатель политсовета партии «За жизнь!», кандидат от партии «Наши».

Доход за 2017 год: 74 тысячи долларов.

Имущество: квартира, автомобиль, карабин, является конечным бенефициаром ООО «Новости 24 часа».

Рейтинг: 3,6%

Что обещает: провести референдумы по языковому, культурному и церковному вопросам, восстановить экономику, «вернуть Украине суверенитет, утраченный в результате сотрудничества с МВФ, который диктует властям и внутри-, и внешнеполитический курс».

Роман Насиров



Насиров — второй слева в первом ряду. Фото: Государственная фискальная служба Украины

39 лет, экс-нардеп, с мая 2015 года — председатель Государственной фискальной службы Украины. В январе 2018 Кабмин уволил его с этой должности, однако Насиров обжаловал это решение в суде.

Доход за 2017 год: 6 гривен.

Имущество: 18 земельных участков, 14 из которых Насиров арендует, автомобиль. У супруги кандидата два автомобиля, мотоцикл, четыре земельных участков, жилой и садовый дома, четыре квартиры и одно машиноместо.

Рейтинг: в опросы не попадал.

Что обещает: создать упрощенную систему получения статуса участника боевых действий, повысить зарплату военнослужащим и внедрить льготные государственные программы поддержки семей погибших воинов, проведение пенсионной реформы, уменьшить количество налогов.

Игорь Смешко



Фото: Facebook Игоря Смешко

63 года, военный, председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины, советник президента, экс-глава СБУ. Самовыдвиженец.

Доход за 2017 год: 33,5 тысячи долларов.

Имущество: 19 земельных участков, 2 жилых дома, две квартиры, три автомобиля, еще две квартиры оформлено на супругу кандидата.

Рейтинг: в опросы не попадал.

Что обещает: восстановить стабильность и управляемость государства, реформировать силовые структуры, жестко контролировать завершение процесса создания Антикоррупционного суда.

Сергей Тарута



Фото: Facebook Сергея Таруты

63 года, народный депутат Украины, председатель совета директоров компании «Индустриальный союз Донбасса», экс-глава Донецкой областной государственной администрации. Кандидат от политической партии «Основа».

Доход за 2017 год: 141 тысяча долларов.

Имущество: 7 квартир, нежилой дом, жилой дом, земельный участок, автомобиль, мотоцикл.

Рейтинг: 0,8%

Что обещает: снять неприкосновенность с депутатов Верховной Рады за уголовные преступления и коррупцию.

Юлия Тимошенко



Фото: www.tymoshenko.ua

58 лет, народный депутат Украины, экс-премьер страны. Кандидат от политической партии «Батькивщина».

Доход за 2017 год: 27 тысяч долларов.

Имущество: недвижимости, оформленного на экс-премьера в декларации нет. Есть четыре земельных участка и один жилой дом, которые она арендует. Из ценностей Тимошенко задекларировала 8 ювелирных изделий, среди которых, например, серьги Cartier с жемчугом и мелким драгоценными камнями, два ожерелья с жемчугом, кольцо с мелким драгоценными камнями.

Рейтинг: 18,2%

Что обещает: провести референдум с целью принятия новой Конституции Украины, «демонополизации» власти и превращения страны в парламентскую республику, провести судебную реформу, создать четвертую ветвь власти — контролирующую, которая будет формироваться из трех уже существующих ветвей власти.

Александр Шевченко



Фото: Facebook УКРОП Українське об'єднання патріотів

47 лет, экс-депутат Верховной Рады, бизнесмен, совладелец горнолыжного курорта «Буковель». Кандидат от партии «УКРОП».

Доход за 2017 год: 55 тысяч долларов.

Имущество: арендованные жилой дом, офис и автомобиль. У супруги кандидата в собственности три земельных участка, три квартиры, паркоместо и нежилое здание.

Рейтинг: 2,9%

Что обещает: отвлечь ситуацию от «большой войны», укрепить государство, полностью отказаться от российских энергоносителей, судиться с Россией с целью компенсации ущерба за военные действия на востоке страны.

Петр Порошенко



Фото: Reuters

Подал документы в ЦИК, официально в качестве кандидата пока не зарегистрирован.

53 года, действующий президент Украины.

Доход за 2017 год: 795 тысяч долларов, из которых 16,3 тысячи — зарплата президента, остальное — проценты с депозитов.

Имущество: недвижимого и движимого имущества не задекларировано.

Рейтинг: 15,1%

Что обещает: мир на востоке Украины, подать заявку на вступление в ЕС и НАТО в 2024 году, поддерживать армию, язык, веру.